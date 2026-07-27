Цены на нефть упали на 7% до недельного минимума

Цены на нефть в понедельник упали на 7%, достигнув недельного минимума, после того как США и Иран приостановили удары в выходные после двух недель атак, что породило надежды на дипломатическое решение, которое деэскалировало бы конфликт и позволило бы восстановить судоходство в Ормузском проливе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 7,55 доллара, или около 7,8%, до 89,23 доллара за баррель к 11:02 по Гринвичу (14:02 по Киеву).

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составила 83,30 доллара за баррель, что на 6,01 доллара, или около 6,73%, меньше.

Оба контракта торгуются на самых низких уровнях с 20 июля.

Цена на нефть Brent достигла 100 долларов за баррель на фоне того, как конфликт, который сократил поставки нефти через Ормузский пролив, перекинулся на Красное море, препятствуя экспорту ведущего мирового экспортера, Саудовской Аравии, через Баб-эль-Мандебский пролив в Азию.

Посол США в Организации Объединенных Наций Майк Уолц сообщил "Fox News Sunday" и другим американским СМИ, что президент США Дональд Трамп решил приостановить атаки США, чтобы дать больше времени для дипломатии.

"Рынок, кажется, постоянно ищет хороших новостей на арене, которая на самом деле их не предоставляет", - сказал аналитик PVM Джон Эванс.

"Прекращение военных ударов может показаться улучшением, но оно не гарантирует, что нефть скоро потечет из этого региона... цены продолжат снижаться только при условии, что высокие цены снова снизят спрос, а не сомнительные мини-перемирия", - указал он.

"Нет никакой подписанной рамочной договоренности, никакого механизма проверки и никаких согласованных сроков, насколько мы видим, похоже, что обе стороны прекратили стрелять с пятницы", – сказал Оле Хвалбю, рыночный аналитик SEB Research.

Данные Kpler о судоходстве показали, что в течение выходных через Ормузский пролив ежедневно проходило менее 10 товарных судов.

"Потоки упали примерно до 15% от довоенного уровня, по сравнению с обычным темпом перевозки примерно 20 миллионов баррелей нефти, конденсата и продуктов нефтепереработки в день. Политическая пауза не выводит ни одного дополнительного барреля на воду прямо здесь и сейчас", – добавил Хвалбю.

Кроме того, движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив сократилось в воскресенье после того, как йеменские хуситы атаковали саудовские нефтяные установки вдоль побережья Красного моря, хотя третий китайский супертанкер вышел через Баб-эль-Мандебский пролив.

В других странах, Казахстан, один из 10 крупнейших производителей нефти в мире, сократил свою ежедневную добычу нефти более чем вдвое после закрытия главного экспортного терминала в Черном море России из-за атак дронов, сообщил источник в отрасли в понедельник.

Позже Министерство энергетики заявило, что Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума возобновил загрузку нефти.