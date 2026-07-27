Цены на нефть упали на 7% до недельного минимума

$44.810.0050.970.09
ukenru
11:20 • 6382 просмотра
Организатора мероприятия с оружейной выставкой под Киевом отправили под арест без залога
09:13 • 18682 просмотра
Ракетный удар рф по Киевщине во время оружейной выставки унес жизни уже 11 человек - умер дипломат Мальтийского ордена
Эксклюзив
08:06 • 36928 просмотра
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
27 июля, 06:38 • 27031 просмотра
Астрологический прогноз на 27 июля – 2 августа: полнолуние в Водолее открывает новый этап перемен
27 июля, 05:53 • 27925 просмотра
Бернем во время первого визита иностранного лидера при его премьерстве примет Зеленского
27 июля, 04:17 • 25544 просмотра
Дальнобойные удары по России — это совместные усилия, а не заслуга одного человека — Зеленский в интервью CNN
27 июля, 02:02 • 27648 просмотра
Зеленский: Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат для войны
26 июля, 19:05 • 29424 просмотра
Удар рф по Чернигову - количество пострадавших возросло до 25 человек, спасательные работы завершеныPhoto
26 июля, 16:48 • 39899 просмотра
путин снова "блеснул знанием" истории и заговорил о претензиях соседей на запад Украины
26 июля, 13:57 • 33019 просмотра
БПЛА рф атаковал супермаркет АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
5м/с
29%
742мм
Популярные новости
Что празднуют 27 июля в Украине и мире27 июля, 03:00 • 19478 просмотра
Враг атаковал Днепр, повреждены дома и автомобилиPhoto27 июля, 04:31 • 23387 просмотра
Иранские чиновники усиливают угрозы Украине после удара в Каспийском море08:54 • 17126 просмотра
ЕС может отказаться от больших пакетов санкций против россии после уступок Греции - FT10:36 • 12309 просмотра
ГУР установило подразделение рф, которое нанесло удар по супермаркету АТБ в Чернигове11:22 • 6674 просмотра
публикации
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
08:06 • 36928 просмотра
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году26 июля, 07:19 • 55339 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 141134 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 130765 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 134931 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Олег Синегубов
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 52226 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 128010 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 129983 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 162808 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 150919 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Financial Times

Цены на нефть упали на 7% до недельного минимума

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Цены на нефть Brent упали до 89,23 доллара за баррель после приостановки атак США и Ирана. Аналитики сомневаются, что пауза восстановит поставки через Ормузский пролив.

Цены на нефть упали на 7% до недельного минимума

Цены на нефть в понедельник упали на 7%, достигнув недельного минимума, после того как США и Иран приостановили удары в выходные после двух недель атак, что породило надежды на дипломатическое решение, которое деэскалировало бы конфликт и позволило бы восстановить судоходство в Ормузском проливе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 7,55 доллара, или около 7,8%, до 89,23 доллара за баррель к 11:02 по Гринвичу (14:02 по Киеву).

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составила 83,30 доллара за баррель, что на 6,01 доллара, или около 6,73%, меньше.

Оба контракта торгуются на самых низких уровнях с 20 июля.

Цена на нефть Brent достигла 100 долларов за баррель на фоне того, как конфликт, который сократил поставки нефти через Ормузский пролив, перекинулся на Красное море, препятствуя экспорту ведущего мирового экспортера, Саудовской Аравии, через Баб-эль-Мандебский пролив в Азию.

Посол США в Организации Объединенных Наций Майк Уолц сообщил "Fox News Sunday" и другим американским СМИ, что президент США Дональд Трамп решил приостановить атаки США, чтобы дать больше времени для дипломатии.

"Рынок, кажется, постоянно ищет хороших новостей на арене, которая на самом деле их не предоставляет", - сказал аналитик PVM Джон Эванс.

"Прекращение военных ударов может показаться улучшением, но оно не гарантирует, что нефть скоро потечет из этого региона... цены продолжат снижаться только при условии, что высокие цены снова снизят спрос, а не сомнительные мини-перемирия", - указал он.

"Нет никакой подписанной рамочной договоренности, никакого механизма проверки и никаких согласованных сроков, насколько мы видим, похоже, что обе стороны прекратили стрелять с пятницы", – сказал Оле Хвалбю, рыночный аналитик SEB Research.

Данные Kpler о судоходстве показали, что в течение выходных через Ормузский пролив ежедневно проходило менее 10 товарных судов.

"Потоки упали примерно до 15% от довоенного уровня, по сравнению с обычным темпом перевозки примерно 20 миллионов баррелей нефти, конденсата и продуктов нефтепереработки в день. Политическая пауза не выводит ни одного дополнительного барреля на воду прямо здесь и сейчас", – добавил Хвалбю.

Кроме того, движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив сократилось в воскресенье после того, как йеменские хуситы атаковали саудовские нефтяные установки вдоль побережья Красного моря, хотя третий китайский супертанкер вышел через Баб-эль-Мандебский пролив.

В других странах, Казахстан, один из 10 крупнейших производителей нефти в мире, сократил свою ежедневную добычу нефти более чем вдвое после закрытия главного экспортного терминала в Черном море России из-за атак дронов, сообщил источник в отрасли в понедельник.

Позже Министерство энергетики заявило, что Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума возобновил загрузку нефти.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран
Казахстан