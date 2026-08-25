Цены на нефть упали до недельного минимума

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% до недельного минимума на фоне того, что трейдеры проигнорировали последнюю кампанию санкций США против Ирана, посчитав экономическое давление менее опасным для поставок нефти, чем военная эскалация, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,07 доллара, или на 3,33%, до 89,10 доллара за баррель к 13:07 GMT (16:07 по Киеву), а американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 2,93 доллара, или на 3,45%, до 82,08 доллара.

Оба бенчмарка достигли самых низких уровней с 17 августа.

Переход от военного конфликта к экономическому давлению в американо-израильской войне с Ираном снизил некоторую тревогу на нефтяном рынке, заявил глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен, добавив, что объявление о санкциях США оказалось не таким решительным, как ожидали некоторые трейдеры.

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Министр финансов США Скотт Бессент представил эти меры в понедельник, почти через шесть месяцев после начала конфликта, который США пытаются урегулировать. Однако он отказался назвать страны, которые станут объектом санкций, или сообщить, когда они вступят в силу, добавив, что даст им время для выполнения новых директив.

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Иран пообещал ответить на санкции и выразил уверенность, что основные торговые партнеры будут сопротивляться кампании давления Вашингтона.

Хотя министр обороны США Пит Хегсет заявил в понедельник, что США не исключают применения военной силы против Ирана, аналитики отметили, что переход к экономическому принуждению снизил некоторые опасения по поводу дальнейших угроз для поставок ближневосточной нефти, даже несмотря на то, что ключевой Ормузский пролив остается в значительной степени закрытым.

"Иран по-прежнему сохраняет возможность ответить, нарушив судоходство, что продолжает поддерживать остаточную премию к цене на нефть", — сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM.

Во вторник нефтяной танкер был поражен неизвестным снарядом и выведен из строя примерно в девяти морских милях (16,7 км) к северо-востоку от Аш-Шишаха в Омане, сообщило Управление морских торговых операций Соединенного Королевства.

В понедельник через Ормузский пролив прошли всего два танкера, что является самым низким суточным показателем с начала мая, причем оба вошли в Персидский залив, как показали данные о судоходстве.

Конфликт усилил опасения по поводу Ормузского пролива — водного пути, через который до начала войны США и Израиля с Ираном 28 февраля обычно проходила примерно пятая часть мирового потребления нефти, что вызывает опасения по поводу более масштабных перебоев в поставках.

Перебои в поставках побудили страны сократить коммерческие и стратегические запасы нефти.

В других районах, пишет издание, нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске в Ростовской области на юге россии, по словам губернатора региона, был поврежден беспилотником ночью и приостановил работу, а во вторник на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в западном Казахстане вспыхнул пожар, сообщила компания-владелец KazMunayGas.

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