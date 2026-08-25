Ціни на нафту впали до тижневого мінімуму

Ціни на нафту у вівторок впали більш ніж на 3% до тижневого мінімуму, на тлі того, як трейдери проігнорували останню кампанію санкцій США проти Ірану, вважаючи економічний тиск менш небезпечним для постачання нафти, ніж військова ескалація, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,07 долара, або на 3,33%, до 89,10 долара за барель до 13:07 GMT (16:07 за Києвом), а американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 2,93 долара, або на 3,45%, до 82,08 долара.

Обидва бенчмарки досягли найнижчих рівнів з 17 серпня.

Перехід від військового конфлікту до економічного тиску в американо-ізраїльській війні з Іраном знизив деяку тривогу на нафтовому ринку, заявив глава відділу товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен, додавши, що оголошення про санкції США виявилося не таким рішучим, як очікували деякі трейдери.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент представив ці заходи в понеділок, майже через шість місяців після початку конфлікту, який США намагаються врегулювати. Однак він відмовився назвати країни, які стануть об'єктом санкцій, або повідомити, коли вони набудуть чинності, додавши, що надасть їм час для виконання нових директив.

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Іран пообіцяв відповісти на санкції та висловив упевненість, що основні торгові партнери чинитимуть опір кампанії тиску Вашингтона.

Хоча міністр оборони США Піт Хегсет заявив у понеділок, що США не виключають застосування військової сили проти Ірану, аналітики зазначили, що перехід до економічного примусу знизив деякі побоювання з приводу подальших загроз для постачання близькосхідної нафти, навіть попри те, що ключова Ормузька протока залишається в значній мірі закритою.

"Іран, як і раніше, зберігає можливість відповісти, порушивши судноплавство, що продовжує підтримувати залишкову премію до ціни на нафту", - сказав Тім Вотерер, головний аналітик ринку в KCM.

У вівторок нафтовий танкер був уражений невідомим снарядом і виведений з ладу приблизно за дев'ять морських миль (16,7 км) на північний схід від Аш-Шишаха в Омані, повідомило Управління морських торгових операцій Сполученого Королівства.

У понеділок через Ормузьку протоку пройшли всього два танкери, що є найнижчим добовим показником з початку травня, причому обидва увійшли до Перської затоки, як показали дані судноплавства.

Конфлікт посилив побоювання з приводу Ормузької протоки, водного шляху, через який до початку війни США та Ізраїлю з Іраном 28 лютого зазвичай проходила приблизно п'ята частина світового споживання нафти, що викликає побоювання щодо більш масштабних перебоїв у постачанні.

Перебої у постачаннях спонукали країни скоротити комерційні та стратегічні запаси нафти.

В інших районах, пише видання, нафтопереробний завод у Новошахтинську в Ростовській області на півдні росії, за словами губернатора регіону, був пошкоджений безпілотником уночі та призупинив роботу, а у вівторок на Атирауському нафтопереробному заводі у західному Казахстані спалахнула пожежа, повідомила компанія-власник KazMunayGas.

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