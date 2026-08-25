Пожежа сталася на одному з найбільших НПЗ у Казахстані
Київ • УНН
На Атирауському НПЗ загорівся нафтошлам у відстійнику, постраждалих немає. Пожежу повністю ліквідували, завод працює штатно.
У Казахстані сталася пожежа на Атирауському нафтопереробному заводі — одному з трьох найбільших НПЗ країни потужністю 5,5 млн тонн на рік, що підтвердили у пресслужбі підприємства, пише УНН.
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У пресслужбі підприємства повідомили, що на Атирауському НПЗ "25 серпня о 12:35 сталося загоряння на осаднику механічних очисних споруд закритого типу. На момент події будь-які роботи на об'єкті не проводилися. Горить нафтошлам, що знаходиться всередині осадника".
"Постраждалих немає. Завод продовжує роботу у штатному режимі", - йдеться у заяві.
У МНС країни повідомили про повну ліквідацію загоряння.
Завод, зазначає Moscow Times, розташований в Атирауській області, яка межує з Астраханською областю росії. Його ввели в експлуатацію в 1945 році, власником є національна нафтогазова компанія "КазМунайГаз".
Інцидент, як зазначається, стався після повідомлень у росЗМІ про те, що Казахстан погодився переробляти російську нафту і повертати москві 70% виробленого бензину та дизелю. Міністр енергетики країни Ерлан Аккенженов уточнив, що для реалізації цієї домовленості буде задіяно завод "Конденсат" потужністю 850 тисяч тонн на рік.
Казахстан, як вказано, також почав постачати в росію, де набирає оберти друга хвиля паливної кризи, невеликі партії бензину АІ-92.