Пожар произошёл на одном из крупнейших НПЗ в Казахстане
Киев • УНН
На Атырауском НПЗ загорелся нефтешлам в отстойнике, пострадавших нет. Пожар полностью ликвидировали, завод работает в штатном режиме.
В Казахстане произошёл пожар на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе — одном из трёх крупнейших НПЗ страны мощностью 5,5 млн тонн в год, что подтвердили в пресс-службе предприятия, пишет УНН.
Детали
В пресс-службе предприятия сообщили, что на Атырауском НПЗ "25 августа в 12:35 произошло возгорание в отстойнике механических очистных сооружений закрытого типа. На момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились. Горит нефтешлам, находящийся внутри отстойника".
"Пострадавших нет. Завод продолжает работу в штатном режиме", — говорится в заявлении.
В МЧС страны сообщили о полной ликвидации возгорания.
Завод, отмечает Moscow Times, расположен в Атырауской области, которая граничит с Астраханской областью россии. Его ввели в эксплуатацию в 1945 году, владельцем является национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз".
Инцидент, как отмечается, произошёл после сообщений в российских СМИ о том, что Казахстан согласился перерабатывать российскую нефть и возвращать москве 70% произведённых бензина и дизельного топлива. Министр энергетики страны Ерлан Аккенженов уточнил, что для реализации этой договорённости будет задействован завод "Конденсат" мощностью 850 тысяч тонн в год.
Казахстан, как указано, также начал поставлять в россию, где набирает обороты вторая волна топливного кризиса, небольшие партии бензина АИ-92.