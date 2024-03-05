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Цены на нефть падают из-за новых экономических реформ Китая

Цены на нефть падают из-за новых экономических реформ Китая

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 08:48  •  8868 просмотра

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Цены на нефть падают, поскольку Китай объявляет о планах реструктуризации своей экономики и ограничении промышленного роста, что вызывает беспокойство относительно будущего спроса.

Цены на нефть падают уже второй день подряд из-за заявления Китая перестроить свою экономику. Инвесторы волнуются, что такие действия серьезно отразятся на ценах, детали в УНН.

Детали

Китай пообещал "трансформировать" свою модель экономического развития и ограничить избыточные промышленные мощности, одновременно установив целевой показатель экономического роста на 2024 год на уровне около 5%, что аналогично цели прошлого года и соответствует ожиданиям аналитиков.

Это повлекло за собой волнение со стороны инвесторов из-за уменьшения потребления, что отражается на ценах. Майские фьючерсы на Brent снизились на 16 центов до $82,64 за баррель, а WTI потерял 28 центов, до $78,46. Во вторник Брент был на пути к падению пятую сессию подряд.

Аналитики утверждают, что переформатирование китайской экономики может осложниться в этом году из-за определенных обстоятельств, включая получение Китаем выгоды от предыдущего года, когда влияние пандемии COVID-19 привело к увеличению потребления топлива. Китай, как крупнейший в мире импортер сырой нефти, планирует повысить разработку нефтяных и газовых ресурсов, но также усиливает контроль над использованием угольного топлива.

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В то время как опасения относительно перспектив спроса в Китае оказывали давление на цены, факторы предложения, связанные с сокращением добычи крупными производителями и геополитическими опасениями из-за войны между Израилем и Сектором Газа, поддержали цены на нефть.

В Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) приняли решение в воскресенье о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день, в течение второго квартала, чтобы поддержать цены, в связи с тревожными признаками глобального роста и увеличением добычи вне группы.

Однако, согласно предварительным прогнозам, ожидается, что запасы сырой нефти в США увеличатся на около 2,6 миллиона баррелей, тогда как запасы дистиллятов и бензина прогнозируются на более низком уровне.

В последние недели рынок рос на фоне улучшения фундаментальных показателей. Рост спотовых цен указывает на то, что физический рынок начал усиливаться на фоне множества других перебоев в поставках

- говорится в сообщении аналитиков ANZ в понедельник. 

Напомним,

Великобритания продолжает опосредованно импортироватьмиллионы баррелей российской нефти ежегодно через нефтепродукты, переработанные из российской сырой нефти в таких странах, как Индия, которые затем экспортируются в Великобританию, подрывая западные санкции, направленные на ограничение доходов от российской нефти. 

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Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
indiyaИндия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
Ціни на нафту падають через нові економічні реформи Китаю
Oil prices fall due to China's new economic reforms
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