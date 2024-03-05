Ціни на нафту падають через нові економічні реформи Китаю

Ціни на нафту падають вже другий день поспіль через заяву Китаю перебудувати свою економіку. Інвестори хвилюються, що такі дії серйозно відіб’ються на цінах, деталі в УНН.

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Китай пообіцяв "трансформувати" свою модель економічного розвитку та обмежити надлишкові промислові потужності, одночасно встановивши цільовий показник економічного зростання на 2024 рік на рівні близько 5%, що аналогічно до мети минулого року і відповідає очікуванням аналітиків.

Це потягнуло за собою хвилювання з боку інвесторів через зменшення споживання, що відбивається на цінах. Травневі ф'ючерси на Brent знизилися на 16 центів до $82,64 за барель, а WTI втратив 28 центів, до $78,46. У вівторок Брент був на шляху до падіння п'яту сесію поспіль.

Аналітики стверджують, що переформатування китайської економіки може ускладнитись цього року через певні обставини, включаючи отримання Китаєм вигоди від попереднього року, коли вплив пандемії COVID-19 призвів до збільшення споживання палива. Китай, як найбільший у світі імпортер сирої нафти, планує підвищити розробку нафтових і газових ресурсів, але також посилює контроль над використанням вугільного палива.

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У той час як побоювання щодо перспектив попиту в Китаї чинили тиск на ціни, фактори пропозиції, пов'язані зі скороченням видобутку великими виробниками та геополітичними побоюваннями через війну між Ізраїлем та Сектором Газа, підтримали ціни на нафту.

В Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) ухвалили рішення в неділю про продовження добровільного скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів на день,протягом другого кварталу, щоб підтримати ціни, у зв'язку з тривожними ознаками глобального зростання та збільшенням видобутку поза групою.

Однак, згідно з попередніми прогнозами, очікується, що запаси сирої нафти в США збільшаться на близько 2,6 мільйона барелів, тоді як запаси дистилятів і бензину прогнозуються на нижчому рівні.

В останні тижні ринок зростав на тлі покращення фундаментальних показників. Зростання спотових цін вказує на те, що фізичний ринок почав посилюватися на тлі безлічі інших перебоїв у постачаннях - йдеться у повідомленні аналітиків ANZ у понеділок.

Нагадаємо

Велика Британія продовжує опосередковано імпортувати мільйони барелів російської нафти щороку через нафтопродукти, перероблені з російської сирої нафти в таких країнах, як Індія, які потім експортуються до Великої Британії, підриваючи західні санкції, спрямовані на обмеження доходів від російської нафти.

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