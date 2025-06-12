Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам

Уже более трех месяцев фармацевтический рынок в Украине работает по новым правилам, среди прочего - запрещено заключение маркетинговых договоров между производителями лекарственных средств и аптеками. Изменения внедрялись для того, чтобы снизить цены на лекарства, однако реальность оказалась противоположной - стоимость препаратов не изменилась, а кое-где и выросла. УНН провел мониторинг цен на популярные препараты для диабетиков, пациентов с артериальной гипертонией и другими хроническими диагнозами.

Редакция сравнивала цены по состоянию на февраль 2025 года - до введения запрета на маркетинговые соглашения - и в июне 2025 года. В итоге лекарства, которые не вошли в списки Минздрава на удешевление, в среднем подорожали на 10-20 гривен за упаковку. Наиболее ощутимо изменение стоимости коснулось препаратов иностранного производства.

Например, популярный препарат для больных с артериальной гипертонией - Беталок (таблетки по 50 мг в упаковке по 30 штук, производитель - AstraZeneca AB, Швеция) - вырос в цене в среднем на 26 гривен. Другой препарат - Глюкофаж XR (таблетки с пролонгированным действием по 1000 мг, 30 штук в упаковке - 3 блистера по 10 таблеток, производитель - Merck Santé, Франция) - подорожал примерно на 43 гривны.

Есть и другие препараты, цена которых выросла более чем на 100 гривен. Среди них - Корвитин (лиофилизат для раствора для инъекций по 0,5 г, упаковка содержит 5 флаконов, производитель - ПАО НВЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод", Украина) и Синджарди (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, дозировкой 12,5 мг/1000 мг, упаковка - 6 блистеров по 10 штук, производитель - Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Германия).

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Позицию о том, что запрет маркетинга не принес обещанного эффекта, признали даже в Министерстве здравоохранения.

На днях Минздрав представил на обсуждение новый проект постановления о маркетинге. Вместо полного запрета предлагается установить ограничения на расходы производителей лекарственных средств на маркетинговые услуги. Согласно обновленному документу, такие расходы не могут превышать 20% от общего объема реализации безрецептурных препаратов (без НДС) за предыдущий год. Однако, цифра в 20% является лишь "красивой оберткой", за которой кроются совсем другие расчеты - в реальности аптеки получат лишь 3,5% маркетинга.

Вместо ожидаемого эффекта от нововведений - пациенты сталкиваются с неприятной реальностью: немало популярных препаратов, которые не попали в список Минздрава, за последние месяцы подорожали. Это особенно болезненно для тех, кто регулярно покупает несколько наименований лекарств - ежемесячные расходы растут, а обещанного облегчения кошелька так и не произошло.

Новая попытка урегулировать ситуацию - постановлением с ограничением маркетинга до 20% - выглядит, как попытка "сохранить лицо", но не решить проблему. В реальности аптеки получат не 20%, а всего 3,5% - и это не позволит им восстановить программы скидок, социальные проекты и покрытие логистических затрат. А значит, вопрос цены для пациента, как и прежде, остается открытым.