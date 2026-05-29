Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Цена золота поднялась до $4495 за унцию после новостей о возможном продлении перемирия США и Ирана

Цена золота выросла до 4495 долларов на фоне договоренностей США и Ирана о перемирии. Президент Трамп должен окончательно утвердить соглашение на 60 дней.

Цены на золото продолжили рост после сообщений о предварительной договоренности между США и Ираном о продлении режима прекращения огня и начале новых переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Стоимость золота поднялась до около 4495 долларов за унцию после роста на 1% накануне. Положительные сигналы по деэскалации на Ближнем Востоке ослабили опасения инвесторов относительно нового всплеска инфляции, который мог быть вызван затяжным конфликтом в регионе. По данным источников, США и Иран достигли предварительного соглашения о продлении перемирия на 60 дней, однако окончательное решение еще должен одобрить президент США Дональд Трамп.

США и Иран согласовали проект соглашения, но Трамп еще не дал окончательного одобрения – Axios28.05.26, 18:27 • 2690 просмотров

В то же время экономические данные из США свидетельствуют о замедлении роста экономики. В первом квартале американский ВВП вырос на 1,6% в годовом исчислении, что оказалось ниже предыдущих оценок, тогда как инфляция ускорилась до самого высокого уровня с 2023 года.

Аналитики отмечают, что после резкого падения в начале конфликта золото торгуется в относительно узком диапазоне, поскольку рынки оценивают перспективы стабильного прекращения боевых действий. С конца февраля драгоценный металл потерял почти 15% стоимости, хотя последние новости о дипломатическом прогрессе поддерживают спрос на него как на защитный актив.

Министр финансов США не подтвердил действие соглашения о перемирии с Ираном29.05.26, 01:56 • 2548 просмотров

