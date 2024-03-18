Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель

Цена на нефть Brent с поставкой в мае на платформе ICE сегодня во время торгов превысила отметку в 86 долл. за баррель, пишет УНН.

Детали

Как указывает агентство Quantum Commodity Intelligence, фьючерсы на нефть в первые часы европейских торгов в понедельник начали неделю на твердой основе, были зафиксированы новые четырехмесячные максимумы после публикации экономических данных Китая. Фьючерсы на нефть Brent на ICE на 24 мая торговались на уровне $86,20 за баррель в 8:50 по Гринвичу (10:50 по Киеву). В то же время на NYMEX нефть WTI на 24 апреля торговалась на уровне $81,99 за баррель.

"Нефть WTI и Brent достигли четырехмесячных максимумов после того, как МЭА изменило свой прогноз спроса и предложения на 2024 год на дефицит на фоне ожидаемого длительного периода сокращения добычи со стороны ОПЕК+", - прокомментировал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Цены на нефть также выросли на азиатских торгах в понедельник, увеличив рост по сравнению с прошлой неделей почти на 4% на фоне мнения, что предложение сокращается, а риски усиливаются дальнейшими атаками на российские НПЗ, указывает Reuters.

Анализ агентства Reuters показал, что в первом квартале в результате атак остановилось около 7% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Нефтеперерабатывающие комплексы перерабатывают и экспортируют сорта нефти на несколько рынков, включая Китай и Индию.

На Ближнем Востоке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он продолжит реализацию планов наступления в анклав Рафах в секторе Газа, несмотря на давление со стороны союзников Израиля. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что этот шаг сделает региональный мир "очень трудным".

На этой неделе инвесторы также следят за итогами двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое заканчивается в среду. Это внесет больше ясности в сроки снижения процентных ставок, отметил в заметке Тони Сикамор, рыночный аналитик IG. ФРС, скорее всего, сохранит ставки без изменений в этом месяце, при этом возможность снижения процентных ставок на июньском заседании "теперь является подбрасыванием монеты", сказал Сикамор, которого цитирует Reuters.

Более низкие процентные ставки будут стимулировать спрос в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, что поддержит цены на нефть, указывает издание.

Дополнение

Обе марки продемонстрировали рост на прошлой неделе, несмотря на падение в пятницу. Большую часть прошлого месяца нефть колебалась в определенном диапазоне, но в четверг оптимистичный отчет Международного энергетического агентства о спросе привел к росту цен до самого высокого уровня с ноября, указывает издание.

Агентство укрепило свои прогнозы спроса в четвертый раз с ноября, на фоне того, как атаки хуситов в Красном море заставили танкеры с сырой нефтью и топливом менять курс, что привело к сокращению запасов нефти, доступных для потребителей. Впервые МЭА также спрогнозировало в этом году небольшой дефицит предложения вместо профицита.

Спрос на топливо в США также поддержал цены, поскольку нефтеперерабатывающие заводы завершили некоторые проекты, отмечает издание.

На момент закрытия торгов в пятницу фьючерсы на Brent и WTI в 2024 году, как сообщается, выросли на 11% и 13% соответственно.

Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ