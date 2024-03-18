Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  10363 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  51352 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  101534 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  179171 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  187848 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186010 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169623 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117541 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129444 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121718 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае на ICE превысили 86 долларов за баррель, достигнув новых максимумов.

Экономика •   •  5354 просмотра
Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель

Международные партнеры помогут Украине документировать вред окружающей среде, который наносит рф

С помощью международных партнеров Украина создаст Координационный центр по оценке экологического ущерба для оценки и документирования экологического ущерба, нанесенного российской агрессией, с целью восстановления экосистем и взыскания убытков с России.

Война •   •  9510 просмотра
Международные партнеры помогут Украине документировать вред окружающей среде, который наносит рф

Украина ожидает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первой половине этого года - Шмыгаль

Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года после того, как Европейский Совет утвердит переговорные рамки.

политика •   •  8312 просмотра
Украина ожидает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первой половине этого года - Шмыгаль

Ракетный удар рф по Николаеву: в Офисе Генпрокурора показали последствия

В результате российского ракетного обстрела Николаева один человек погиб и девять получили ранения, в том числе дети.

Война •   •  21259 просмотра
Ракетный удар рф по Николаеву: в Офисе Генпрокурора показали последствия

Алиев заявил о возможности урегулирования отношений с Арменией

Алиев заявил, что недавняя встреча министров иностранных дел и заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросам делимитации границ показывает хорошие шансы для урегулирования отношений между двумя странами.

Новости Мира •   •  16720 просмотра
Алиев заявил о возможности урегулирования отношений с Арменией

Реабилитация защитников: в Черкасской области прошли тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне

В Черкасской области состоялись тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне.

Общество •   •  15144 просмотра
Реабилитация защитников: в Черкасской области прошли тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Экономический эксперт считает, что законопроект о "клубе белого бизнеса", одним из авторов которого является Даниил Гетманцев, нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

Экономика •   •  51352 просмотра
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Атака рф на Кривой Рог: в ГСЧС показали последствия

Российская атака вызвала пожар в пятиэтажном доме в Кривом Роге, который пожарные потушили, эвакуировав 28 жителей в безопасное место.

Война •   •  20878 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: в ГСЧС показали последствия

Блинкен говорит, что авторитарные режимы используют технологии для подрыва демократии

Авторитарные режимы используют технологии для подрыва демократии и прав человека, поэтому технологии должны использоваться для поддержания демократических ценностей и норм, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Новости Мира •   •  15856 просмотра
Блинкен говорит, что авторитарные режимы используют технологии для подрыва демократии

Минэкономики: за 2 месяца ВВП вырос на 3,6%

По данным министерства экономики, ВВП Украины вырос на 3,6% в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика •   •  17510 просмотра
Минэкономики: за 2 месяца ВВП вырос на 3,6%