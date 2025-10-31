Цена на золото колеблется около $4000 на фоне торгового перемирия США и Китая – Bloomberg

Цена на золото держится около 4000 долларов за унцию, поскольку трейдеры оценивают последствия торгового перемирия между США и Китаем, которое не смогло полностью снять опасения относительно долгосрочной конкуренции между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% в пятницу после предыдущего роста на 2,4%, что прервало четырехдневную серию потерь. Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к стабильным цепочкам поставок в первом публичном заявлении после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Сочетание резкого сокращения цен, перемирия в торговой войне между США и Китаем, а также значительного оттока средств из золотых ETF усиливает коррекционный настрой – отметил Роберт Ренни, аналитик Westpac Bank Corp.

Он добавил, что цена на слитки может упасть до уровня около 3750 долларов.

Несмотря на недавнее снижение, золото в этом году подорожало более чем на 50%, поддержанное стремлением инвесторов защитить портфели от рисков и активными покупками центральных банков. По данным Всемирного совета по золоту, центральные банки приобрели на 28% больше золота в третьем квартале по сравнению с предыдущим периодом. Серебро подешевело, тогда как платина и палладий показали небольшой рост.

