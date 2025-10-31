Цена на золото колеблется около $4000 на фоне торгового перемирия США и Китая – Bloomberg

$42.080.01
30 октября, 22:19
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВАPhoto
30 октября, 16:50
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
30 октября, 19:41
Уже пять ударов: враг атакует Сумы ударными беспилотниками, есть пострадавшие
30 октября, 21:17
Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в смерти внука Роберта Де Ниро
30 октября, 22:32
В Южной Испании зафиксировали редкую иберийскую рысь с белой шерстью
30 октября, 23:29
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"
02:35
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине
30 октября, 11:42
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине
30 октября, 08:40
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
29 октября, 11:54
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
30 октября, 19:41
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
29 октября, 15:50
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию
29 октября, 13:18
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе
29 октября, 08:05
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
29 октября, 06:46
Цена на золото колеблется около $4000 на фоне торгового перемирия США и Китая – Bloomberg

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Цена на золото держится около 4000 долларов за унцию, поскольку трейдеры оценивают последствия торгового перемирия между США и Китаем. Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% в пятницу после предыдущего роста на 2,4%.

Цена на золото колеблется около $4000 на фоне торгового перемирия США и Китая – Bloomberg

Цена на золото держится около 4000 долларов за унцию, поскольку трейдеры оценивают последствия торгового перемирия между США и Китаем, которое не смогло полностью снять опасения относительно долгосрочной конкуренции между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% в пятницу после предыдущего роста на 2,4%, что прервало четырехдневную серию потерь. Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к стабильным цепочкам поставок в первом публичном заявлении после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Сочетание резкого сокращения цен, перемирия в торговой войне между США и Китаем, а также значительного оттока средств из золотых ETF усиливает коррекционный настрой

– отметил Роберт Ренни, аналитик Westpac Bank Corp. 

Он добавил, что цена на слитки может упасть до уровня около 3750 долларов.

Несмотря на недавнее снижение, золото в этом году подорожало более чем на 50%, поддержанное стремлением инвесторов защитить портфели от рисков и активными покупками центральных банков. По данным Всемирного совета по золоту, центральные банки приобрели на 28% больше золота в третьем квартале по сравнению с предыдущим периодом. Серебро подешевело, тогда как платина и палладий показали небольшой рост.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты