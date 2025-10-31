Ціна на золото коливається біля $4000 на фоні торговельного перемир’я США та Китаю – Вloomberg

$42.080.01
48.980.00
ukenru
30 жовтня, 22:19 • 12595 перегляди
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВАPhoto
30 жовтня, 16:50 • 30550 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 35915 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 28986 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 31539 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 58456 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 11942 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27565 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 26051 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28387 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Зведення Генштабу: найважчі бої на Покровському напрямку, загалом за добу 114 боєзіткнень 30 жовтня, 21:10 • 2988 перегляди
Вже п’ять ударів: ворог атакує Суми ударними безпілотниками, є постраждалі30 жовтня, 21:17 • 6540 перегляди
П'ятьом чоловікам висунули звинувачення у смерті онука Роберта Де Ніро30 жовтня, 22:32 • 3906 перегляди
У Південній Іспанії зафіксували рідкісну іберійську рись з білою шерстю30 жовтня, 23:29 • 4564 перегляди
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"02:35 • 10968 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 42072 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 58448 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 55066 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 115043 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 104885 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Густаво Петро
Іван Федоров
Тім Кук
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Велика Британія
Суми
Реклама
УНН Lite
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 12804 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 44918 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 50800 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 73898 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 77469 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Фільм
Соціальна мережа
Дипломатка

Ціна на золото коливається біля $4000 на фоні торговельного перемир’я США та Китаю – Вloomberg

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

Ціна на золото утримується близько 4000 доларів за унцію, оскільки трейдери оцінюють наслідки торговельного перемир'я між США та Китаєм. Спотова ціна на золото знизилася на 0,8% у п'ятницю після попереднього зростання на 2,4%.

Ціна на золото коливається біля $4000 на фоні торговельного перемир’я США та Китаю – Вloomberg

Ціна на золото утримується близько 4000 доларів за унцію, оскільки трейдери оцінюють наслідки торговельного перемир’я між США та Китаєм, яке не змогло повністю зняти побоювання щодо довгострокової конкуренції між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Спотова ціна на золото знизилася на 0,8% у п’ятницю після попереднього, зростання на 2,4%, що перервало чотириденну серію втрат. Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до стабільних ланцюгів поставок у першій публічній заяві після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Золото та срібло демонструють найрізкіше падіння після рекордних максимумів22.10.25, 09:51 • 2941 перегляд

Поєднання різкого скорочення цін, перемир’я в торговельній війні між США та Китаєм, а також значного відтоку коштів із золотих ETF посилює корекційний настрій

– зазначив Роберт Ренні, аналітик Westpac Bank Corp. 

Він додав, що ціна на злитки може впасти до рівня близько 3750 доларів.

Попри недавнє зниження, золото цього року подорожчало більш ніж на 50%, підтримане прагненням інвесторів захистити портфелі від ризиків та активними покупками центральних банків. За даними Всесвітньої золотої ради, центральні банки придбали на 28% більше золота у третьому кварталі порівняно з попереднім періодом. Срібло подешевшало, тоді як платина та паладій показали невелике зростання.

Ціни на золото впали нижче 4 тисяч доларів за унцію на тлі послаблення торгівельної напруженості28.10.25, 09:49 • 2873 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Bloomberg
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки