Ціна на золото коливається біля $4000 на фоні торговельного перемир’я США та Китаю – Вloomberg
Київ • УНН
Ціна на золото утримується близько 4000 доларів за унцію, оскільки трейдери оцінюють наслідки торговельного перемир’я між США та Китаєм, яке не змогло повністю зняти побоювання щодо довгострокової конкуренції між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Спотова ціна на золото знизилася на 0,8% у п’ятницю після попереднього, зростання на 2,4%, що перервало чотириденну серію втрат. Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до стабільних ланцюгів поставок у першій публічній заяві після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Поєднання різкого скорочення цін, перемир’я в торговельній війні між США та Китаєм, а також значного відтоку коштів із золотих ETF посилює корекційний настрій
Він додав, що ціна на злитки може впасти до рівня близько 3750 доларів.
Попри недавнє зниження, золото цього року подорожчало більш ніж на 50%, підтримане прагненням інвесторів захистити портфелі від ризиків та активними покупками центральних банків. За даними Всесвітньої золотої ради, центральні банки придбали на 28% більше золота у третьому кварталі порівняно з попереднім періодом. Срібло подешевшало, тоді як платина та паладій показали невелике зростання.
