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Цена лука падает: в чем причина

Киев  •  УНН

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Цены на репчатый лук в Украине упали на 13% за неделю из-за снижения спроса и роста предложения. Мелкие хозяйства активно распродают продукцию из необорудованных хранилищ по 8-14 грн/кг.

Цены на репчатый лук в Украине существенно снизились из-за падения спроса и увеличения предложения. Малые хозяйства активно распродают продукцию из необорудованных хранилищ, что приводит к уменьшению стоимости на 13% за неделю. Об этом УНН пишет со ссылкой на EastFruit.

Детали

На этой неделе украинские фермеры вынуждены снижать отпускные цены на репчатый лук. По словам участников рынка, отрицательная ценовая динамика обусловлена сразу несколькими факторами. В первую очередь, значительно снизился спрос на лук. 

Одновременно с этим предложение на рынке заметно выросло, так как мелкие хозяйства начали активно распродавать продукцию из необорудованных хранилищ. Фермеры готовы идти на уступки, чтобы реализовать запасы до наступления заморозков.

В настоящее время украинские производители предлагают репчатый лук по ценам от 8 до 14 грн/кг, в зависимости от качества и объема партии, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Производители отмечают заметное снижение спроса, тогда как предложение продолжает расти. Увеличение предложения связано с попытками фермеров быстрее избавиться от некондиционного лука, который мало подходит для длительного хранения. Основные покупатели такой продукции — торговые сети и перекупщики для оперативной перепродажи.

Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день цены на лук в Украине в среднем на 20% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако качественный лук приобрести сейчас непросто: многие производители заложили его на хранение, рассчитывая продавать его исключительно во второй половине текущего сезона.

Напомним

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что, вероятнее всего, цены на сахар до конца года будут снижаться. Однако, в случае отключения электроэнергии могут вырасти цены на хлебобулочные изделия, овощи и фрукты.

С августа цена на молочные продукты выросла на 30%, прогнозируется рост еще на 5-7%15 нояб. 2024, 08:21 • 2927 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаАгроновости
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