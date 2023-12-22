ЦАХАЛ взорвал сеть туннелей лидеров ХАМАСа в Секторе Газа

Израильские военные взорвали туннели в городе Газа, которые использовали лидеры террористов ХАМАС, в частности главарь Яхья Синвар. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщили военные на сайте ЦАХАЛа, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Армия обороны Израиля уничтожила тайную подземную сеть туннелей, захваченную в среду.

Разрушение подземной структуры произошло после того, как ЦАХАЛ взял под контроль "квартал руководства" города Газа, принадлежащий ХАМАС.

По данным израильских военных, сеть туннелей-ответвлений содержала квартиры, офисы и жилые помещения высокопоставленных чиновников палестинской террористической группировки.

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Лидеры ХАМАС Исмаил Хания, Яхья Синвар и Мухаммед Дейф использовали эту сеть для координации организации и передвижением через центр города Газа - из-за этого район называют Площадью командира.

Полковник Бени Аарон отметил, что туннели использовались для хранения оборудования, отобранного у гражданских лиц, что позволяло руководству ХАМАС скрываться там в течение длительного времени.

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