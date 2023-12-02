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Галлант о возобновлении наступления ЦАХАЛ: результаты очень впечатляющие

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 18:50  •  14797 просмотра

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Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о возобновлении военных операций против ХАМАС после того, как группировка нарушила перемирие, не освободив заложников. Армия обороны Израиля сообщает о значительных тактических успехах и безопасном возвращении 110 заложников.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант говорит, что военные "вернулись к боевым действиям в полном составе" после того, как ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня с Израилем, передает УНН со ссылкой на Times of israel.

Он говорит, что приказал возобновить огонь в пятницу утром после того, как ХАМАС отказался освободить 15 женщин и двух детей в рамках соглашения о перемирии.

"Мы продолжаем именно там, где остановились", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, он осмотрел Газу с воздуха и приграничную территорию с земли в течение последних двух дней, назвав результаты возобновления наступления ЦАХАЛ "очень впечатляющими".

"Тысячи террористов уничтожены, десятки штабов (подверглись ударам), сотни терабайтов информации в наших руках, сотни террористов схвачены и допрашиваются в Израиле", - говорит он.

"Достижения: 110 заложников вернулись живыми. Ни одна армия мира не достигла этого против террористической организации. Мы достигли этого благодаря силе ЦАХАЛа", - говорит Галлант.

Напомним

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в пятницу, 1 декабря, что возобновила боевые действия против палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа после нарушения оперативной паузы со стороны ХАМАС на фоне окончания семидневного перемирия.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Галант про відновлення наступу ЦАХАЛ: результати дуже вражаючі
Gallant on the resumption of the IDF offensive: the results are very impressive
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Галлант о возобновлении наступления ЦАХАЛ: результаты очень впечатляющие

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о возобновлении военных операций против ХАМАС после того, как группировка нарушила перемирие, не освободив заложников. Армия обороны Израиля сообщает о значительных тактических успехах и безопасном возвращении 110 заложников.

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