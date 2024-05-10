ЦАХАЛ "ограниченно" продолжит операцию в Рафахе, с учетом позиции США
Киев • УНН
Военный кабинет Израиля одобрил ограниченное расширение операции ЦАХАЛа в Рафахе, Газа, чтобы не разозлить администрацию Байдена, а также поручил участникам переговоров об освобождении заложников подготовить новое предложение для потенциальной сделки.
Военный кабинет Израиля заявил, что одобрит умеренное расширение операции в Рафахе, чтобы не рисковать столкновением с администрацией Байдена. Об этом передает Times of Israel, сообщает УНН.
Кабинет министров безопасности Израиля одобрил "ограниченное" расширение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе, самом южном городе в секторе Газа. Речь идет о том, что расширение будет "ограниченным" настолько, чтобы не разозлить администрацию Байдена, которая с самого начала выступает против широкомасштабной операции в Рафахе. В то же время, израильские СМИ отмечают, что одобренное расширение включает меры, которые могут быть истолкованы Соединенными Штатами как пересечение красной линии президента Джо Байдена.
Дополнение
Кабинет безопасности также проголосовал за то, чтобы поручить израильской группе по переговорам об освобождении заложников продолжить свои усилия, чтобы попытаться достичь соглашения об освобождении заложников, подготовив новое предложение в надежде достичь прорыва в этом вопросе.
Напомним,
УНН сообщал: на фоне опасений гуманитарных организаций относительно полномасштабного вторжения в Рафах, неназванный израильский чиновник заявил, что Израиль будет продолжать свою операцию там и в других местах в секторе Газа, пишет Sky News.
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