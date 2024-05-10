ЦАХАЛ "ограниченно" продолжит операцию в Рафахе, с учетом позиции США

Военный кабинет Израиля заявил, что одобрит умеренное расширение операции в Рафахе, чтобы не рисковать столкновением с администрацией Байдена. Об этом передает Times of Israel, сообщает УНН.

Кабинет министров безопасности Израиля одобрил "ограниченное" расширение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе, самом южном городе в секторе Газа. Речь идет о том, что расширение будет "ограниченным" настолько, чтобы не разозлить администрацию Байдена, которая с самого начала выступает против широкомасштабной операции в Рафахе. В то же время, израильские СМИ отмечают, что одобренное расширение включает меры, которые могут быть истолкованы Соединенными Штатами как пересечение красной линии президента Джо Байдена.

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Кабинет безопасности также проголосовал за то, чтобы поручить израильской группе по переговорам об освобождении заложников продолжить свои усилия, чтобы попытаться достичь соглашения об освобождении заложников, подготовив новое предложение в надежде достичь прорыва в этом вопросе.

Напомним,

УНН сообщал: на фоне опасений гуманитарных организаций относительно полномасштабного вторжения в Рафах, неназванный израильский чиновник заявил, что Израиль будет продолжать свою операцию там и в других местах в секторе Газа, пишет Sky News.