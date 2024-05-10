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ЦАХАЛ "обмежено" продовжить операцію в Рафаху, з урахуванням позиції США

ЦАХАЛ "обмежено" продовжить операцію в Рафаху, з урахуванням позиції США

Київ • УНН

 • 26217 перегляди

Військовий кабінет Ізраїлю схвалив обмежене розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху, Газа, щоб не розсердити адміністрацію Байдена, а також доручив учасникам переговорів про звільнення заручників підготувати нову пропозицію для потенційної угоди.

Військовий кабінет Ізраїлю заявив, що схвалить помірковане розширення операції в Рафаху, щоб не ризикувати зіткненням з адміністрацією Байдена. Про це передає Times of Israel, повідомляє УНН.

Деталі

Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю схвалив "обмежене" розширення операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Рафаху, найпівденнішому місті в секторі Газа. Йдеться про те, що розширення буде "обмеженим" настільки, щоб не розлютити адміністрацію Байдена, яка з самого початку виступає проти широкомасштабної операції в Рафаху. Водночас, ізраїльські ЗМІ зауважують, що схвалене розширення включає заходи, які можуть бути витлумачені Сполученими Штатами як перетин червоної лінії президента Джо Байдена.

Доповнення

Кабінет безпеки також проголосував за те, щоб доручити ізраїльській групі з переговорів про звільнення заручників продовжити свої зусилля, щоб спробувати досягти угоди про звільнення заручників, підготувавши нову пропозицію в надії досягти прориву в цьому питанні.

Нагадаємо

УНН повідомляв: на тлі побоювань гуманітарних організацій щодо повномасштабного вторгнення в Рафах, неназваний ізраїльський чиновник заявив, що Ізраїль буде продовжувати свою операцію там і в інших місцях в секторі Газа, пише Sky News.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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