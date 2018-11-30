Трюдо с Порошенко обсудили по телефону ситуацию на Азове

“Лидеры обсудили действия России 25 ноября в Керченском проливе и премьер-министр Трюдо подтвердил неизменную поддержку со стороны Канады суверенитета, территориальной целостности и судоходных прав Украины”, — говорится в заявлении пресс-центра главы канадского правительства.

Президенты Украины и Канады также обсудили, как в сотрудничестве с другими странами “надавить на Россию с целью немедленной деэскалации”, а также дял того, чтобы освободить экипажи и украинские корабли.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 моряков — трех раненых, находившихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находившихся в разных местах, не были известны. Также сообщалось о сотрудника СБУ. “Суд” в Крыму арестовал всех захваченных украинский.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Согласно президентскому указу № 393, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.