"Трудное, но необходимое решение": Блинкен о мобилизации в Украине

Государственный секретарь США Энтони Бликнен заявил, что мобилизация в Украине является тяжелой, но необходимой и заверил, что США вместе с другими странами продолжат поддерживать Украину. Об этом Блинкен заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

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Блинкен заявил, что мобилизационные реформы в Украине являются тяжелыми, но необходимыми.

"Защитники, которые более двух лет держат фронт, они требуют помощи и им нужно отдохнуть. И мобилизация это то, что вам позволяет укреплять оборону и создавать большее количество различных военных подразделений и укреплять свои рубежи", - сказал Блинкен.

Он добавил, что с поддержкой США украинский народ может и получит свое видение будущего.

"Это будет свободная, независимая, демократическая страна, полностью интегрированная в евроатлантическое пространство. Вы не одни. США с вами с первого дня. И мы - не единственные ваши друзья, десятки стран со всего мира не только болеют за Украину, но и помогают ей достичь целей. И американцы, и украинцы хотят одного - безопасности и стабильности. Мы делаем Украину ближе к НАТО", - добавил госсекретарь.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что США приближают Украину к НАТО и хотят, чтобы Украина имела сильную позицию перед вступлением в Альянс.