“Важке, але необхідне рішення”: Блінкен про мобілізацію в Україні
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що мобілізація в Україні є складною, але необхідною, запевнив у подальшій підтримці з боку США та міжнародного співтовариства і заявив про мету наближення України до НАТО.
Державний секретар США Ентоні Блікнен заявив, що мобілізація в Україні є важкою, але необхідною та запевнив, що США разом з іншими країнами продовжать підтримувати Україну. Про це Блінкен заявив під час пресконференції, передає УНН.
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Блінкен заявив, що мобілізаційні реформи у Україні є важкими, але необхідними.
"Захисники, які понад два роки тримають фронт, вони вимагають допомоги і їм потрібно відпочити. І мобілізація це те, що вам дозволяє зміцнювати оборону і створювати більшу кількість різних воєнних підрозділів і зміцнювати свої рубежі", - сказав Блінкен.
Він додав, що з підтримкою США український народ може і здобуде своє бачення майбутнього.
"Це буде вільна, незалежна, демократична країна, повністю інтегрована у євроатлантичний простір. Ви не одні. США з вами з першого дня. І ми – не єдині ваші друзі, десятки країн з усього світу не лише вболівають за Україну, але і допомагають їй досягти цілей. І американці, і українці хочуть одного – безпеки та стабільності. Ми робимо Україну ближчою до НАТО", - додав держсекретар.
Нагадаємо
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва заявив, що США наближають Україну до НАТО і хочуть, щоб Україна мала сильну позицію перед вступом до Альянсу.