Тропический шторм "Альберто" обрушился на северо-восток Мексики рано утром в четверг как первый шторм с названием в сезоне, принеся с собой ливни, в результате которых погибли три человека, но также дал надежду региону, страдающему от длительной и сильной засухи, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Мексиканские власти преуменьшили риск, исходящий от "Альберто", и вместо этого возлагали надежды на его способность облегчить потребности засушливого региона в воде.

"Скорость (ветер) не такая, чтобы считать это риском", - заявил государственный секретарь по гидрологическим ресурсам Тамаулипаса Рауль Кирога Альварес во время пресс-конференции поздно вечером в среду. Вместо этого он предложил людям радостно приветствовать "Альберто". "Это то, к чему мы стремимся уже восемь лет во всем Тамаулипасе", - указал он.

Большая часть Мексики страдает от сильной засухи, особенно сильно пострадала северная Мексика. Кирога отметил, что запасы воды в штате исчерпаны, а Мексика имеет огромный долг перед Соединенными Штатами из-за совместного использования реки Рио-Гранде.

"Это беспроигрышная мера для Тамаулипаса", - сказал он.

Власти закрыли школы в Тамаулипасе до конца недели, поскольку могло произойти локальное наводнение.

В соседнем штате Нуэво-Леон органы гражданской защиты сообщили о трех смертельных случаях, связанных с дождями из-за "Альберто". Они сообщили, что один человек умер в реке Ла Силья в Монтерее, столице штата, и что двое несовершеннолетних умерли от поражения электрическим током в муниципалитете Альенде. Местные СМИ сообщили, что несовершеннолетние ехали на велосипеде под дождем.

Губернатор Нуэво-Леона Сэмюэл Гарсия написал в X, что в Монтеррее будет приостановлено движение метро и общественного транспорта с вечера среды до полудня четверга, когда "Альберто" стихнет.

По данным Национального центра ураганов США, вечером в среду "Альберто" находился примерно в 220 километрах к востоку от Тампико, Мексика, и примерно в 510 километрах к юго-юго-востоку от Браунсвилля, штат Техас, в США, с максимальной скоростью 85 километров в час. Шторм двигался на запад.

"Альберто" также принес дожди и наводнения на побережье Техаса.

Национальная метеорологическая служба США заявила, что основной опасностью для южной прибрежной части Техаса являются наводнения из-за дождей. В среду служба заявила, что существует "высокая вероятность" внезапного наводнения в южной прибрежной части Техаса. Возможны торнадо или водяные смерчи.

В среду в районах вдоль побережья Техаса наблюдались затопления дорог и опасные отбойные течения, а на море были замечены водяные смерчи.

Ожидалось, что "Альберто" быстро ослабнет на суше и рассеется в четверг.

На юг США и северо-восток Мексики движется тропический шторм "Альберто"