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Тропічний шторм "Альберто" обрушився на США і Мексику, загинуло 3 людини

Київ • УНН

 • 16802 перегляди

Тропічний шторм "Альберто" обрушився на США і Мексику, приніс із собою проливні дощі, в результаті яких загинули три людини на північному сході Мексики, але також вселив надію в постраждалий від посухи регіон, і влада вітала такі необхідні опади.

Тропічний шторм "Альберто" обрушився на США і Мексику, загинуло 3 людини

Тропічний шторм "Альберто" обрушився на північний схід Мексики рано вранці в четвер як перший шторм з назвою у сезоні, принісши з собою зливи, внаслідок яких загинули троє людей, але також дав надію регіону, який страждає від тривалої та сильної посухи, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Мексиканська влада применшила ризик, що походить від "Альберто", і натомість поклала надії на його здатність полегшити потреби посушливого регіону у воді.

"Швидкість (вітер) не така, щоб вважати це ризиком", - заявив державний секретар з гідрологічних ресурсів Тамауліпаса Рауль Кірога Альварес під час прес-конференції пізно ввечері в середу. Натомість він запропонував людям радісно вітати "Альберто". "Це те, чого ми прагнемо вже вісім років у всьому Тамауліпасі", - вказав він.

Більшість Мексики страждає від сильної посухи, особливо сильно постраждала північна Мексика. Кірога зазначив, що запаси води у штаті вичерпані, а Мексика має перед Сполученими Штатами величезний борг за воду через спільне використання річки Ріо-Гранде.

"Це безпрограшний захід для Тамауліпаса", - сказав він.

Влада закрила школи в Тамауліпасі до кінця тижня, оскільки могла статися локальна повінь.

У сусідньому штаті Нуево-Леон органи цивільного захисту повідомили про три смертельні випадки, пов'язані з дощами через "Альберто". Вони повідомили, що один чоловік загинув у річці Ла-Сілья у місті Монтеррей, столиці штату, і що двоє неповнолітніх померли від ураження електричним струмом у муніципалітеті Альєнде. Місцеві ЗМІ повідомили, що неповнолітні їхали велосипедом під дощем.

Губернатор Нуево-Леона Семюел Гарсія написав у X, що в Монтерреї буде призупинено рух метро та громадського транспорту з вечора середи до полудня четверга, коли "Альберто" стихне.

Увечері в середу Альберто був приблизно за 220 кілометрів на схід від Тампіко, Мексика, і приблизно за 510 кілометрів на південно-південний схід від Браунсвілля, штат Техас у США, з максимальною швидкістю 85 кілометрів на годину, згідно з даними даними Національного центру ураганів США. Шторм рухався на захід.

"Альберто" також приніс дощі та повені на узбережжі Техасу.

Національна метеорологічна служба США заявила, що основною небезпекою для південної прибережної частини Техасу є повені через дощі. У середу служба заявила, що існує "висока ймовірність" раптової повені у південній прибережній частині Техасу. Можливі торнадо чи водяні смерчі.

У середу в районах уздовж узбережжя Техасу спостерігалися затоплення доріг та небезпечні відбійні течії, а на морі були помічені водяні смерчі.

Очікувалося, що "Альберто" швидко ослабне на суші та розсіється у четвер.

На південь США та північний схід Мексики рухається тропічний шторм "Альберто"20.06.24, 02:35 • 22423 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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