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На південь США та північний схід Мексики рухається тропічний шторм "Альберто"

Київ • УНН

 • 22423 перегляди

Тропічний шторм "Альберто" сформувався в Мексиканській затоці, ставши першим названим штормом сезону ураганів, і, як очікується, принесе сильні дощі і можливі раптові повені в північно-східну Мексику і південний Техас.

На південь США та північний схід Мексики рухається тропічний шторм "Альберто"

Тропічний шторм "Альберто" сформувався в середу в південно-західній частині Мексиканської затоки, ставши першим у сезоні ураганів, якому дали назву. На даний момент "Альберто" рухається за 300 кілометрів на схід від Тампіко, Мексика, і за 480 кілометрів на південний-південний схід від Браунсвілл, Техас. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

За даними Національного центру з відстеження ураганів у Майамі, швидкість максимального стійкого вітру складала 65 км/год.

Тропічним штормом вважається дощ із сильним стійким вітром, що має швидкість від 62 до 117 км/год. Якщо швидкість вітру перевищує цей показник, то шторм вважають ураганом.

У середньому в сезон ураганів в Атлантиці відбувається 14 великих штормів (яким дається ім'я), половина з яких досягають рівня урагану, але зазвичай не більше трьох стають серйозними ураганами.

Доповнення

За прогнозами Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, сезон ураганів, який розпочався 1 червня і триватиме до 30 листопада, буде значно інтенсивнішим за звичайний. Передбачається поява від 17 до 25 штормів, до 13 ураганів, у тому числі близько чотирьох - великих.

Спочатку шторм "Альберто" рухався на захід зі швидкістю 15 км/год. Попередження про тропічний шторм діяло від узбережжя Техасу в районі Сан-Луїс-Пасс на південь до гирла Ріо-Гранде та від північно-східного узбережжя Мексики на південь від гирла Ріо-Гранде до Теколутли.

За словами представників Центру, у середу прогнозується невелике посилення шторму, перш ніж його ядро ​​досягне суші у четвер.

Очікується швидке ослаблення шторму після його просування вглиб країни, і в четвер Альберто, швидше за все, розсіється над Мексикою

йдеться у повідомленні Центру.

Очікується, що на північному сході Мексики та у Південному Техасі випаде від 13 до 25 сантиметрів опадів. Максимальна кількість скупчення води – до 51 сантиметрів – можлива на піднесених ділянках мексиканських штатів Коауїла, Нуево-Леон та Тамауліпас.

Імовірні також раптові повені, а в деяких районах можливі зсуви, повідомили у Центрі.

У США випустили попередження про "зимовий шторм" для двох штатів у середині червня17.06.24, 16:13 • 15716 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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