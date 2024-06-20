На південь США та північний схід Мексики рухається тропічний шторм "Альберто"

Тропічний шторм "Альберто" сформувався в Мексиканській затоці, ставши першим названим штормом сезону ураганів, і, як очікується, принесе сильні дощі і можливі раптові повені в північно-східну Мексику і південний Техас.

Тропічний шторм "Альберто" сформувався в середу в південно-західній частині Мексиканської затоки, ставши першим у сезоні ураганів, якому дали назву. На даний момент "Альберто" рухається за 300 кілометрів на схід від Тампіко, Мексика, і за 480 кілометрів на південний-південний схід від Браунсвілл, Техас. Про це пише АР, передає УНН. Деталі За даними Національного центру з відстеження ураганів у Майамі, швидкість максимального стійкого вітру складала 65 км/год. Тропічним штормом вважається дощ із сильним стійким вітром, що має швидкість від 62 до 117 км/год. Якщо швидкість вітру перевищує цей показник, то шторм вважають ураганом. У середньому в сезон ураганів в Атлантиці відбувається 14 великих штормів (яким дається ім'я), половина з яких досягають рівня урагану, але зазвичай не більше трьох стають серйозними ураганами. Доповнення За прогнозами Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, сезон ураганів, який розпочався 1 червня і триватиме до 30 листопада, буде значно інтенсивнішим за звичайний. Передбачається поява від 17 до 25 штормів, до 13 ураганів, у тому числі близько чотирьох - великих. Спочатку шторм "Альберто" рухався на захід зі швидкістю 15 км/год. Попередження про тропічний шторм діяло від узбережжя Техасу в районі Сан-Луїс-Пасс на південь до гирла Ріо-Гранде та від північно-східного узбережжя Мексики на південь від гирла Ріо-Гранде до Теколутли. За словами представників Центру, у середу прогнозується невелике посилення шторму, перш ніж його ядро ​​досягне суші у четвер. Очікується швидке ослаблення шторму після його просування вглиб країни, і в четвер Альберто, швидше за все, розсіється над Мексикою йдеться у повідомленні Центру. Очікується, що на північному сході Мексики та у Південному Техасі випаде від 13 до 25 сантиметрів опадів. Максимальна кількість скупчення води – до 51 сантиметрів – можлива на піднесених ділянках мексиканських штатів Коауїла, Нуево-Леон та Тамауліпас. Імовірні також раптові повені, а в деяких районах можливі зсуви, повідомили у Центрі. У США випустили попередження про "зимовий шторм" для двох штатів у середині червня