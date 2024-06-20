На юг США и северо-восток Мексики движется тропический шторм "Альберто"

Тропический шторм Альберто сформировался в среду в юго-западной части Мексиканского залива, став первым в сезоне ураганов, получившим название. Альберто в настоящее время находится в 300 км к востоку от Тампико, Мексика, и в 480 км к юго-юго-востоку от Браунсвилл, Техас. Об этом пишет АР, передает УНН.

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По данным Национального центра по отслеживанию ураганов в Майами, скорость максимального устойчивого ветра составляла 65 км/ч.

Тропическим штормом считается дождь с сильным устойчивым ветром, имеющим скорость от 62 до 117 км/ч. Если скорость ветра превышает этот показатель, то шторм считают ураганом.

В среднем в сезон ураганов в Атлантике происходит 14 крупных штормов (которым дано имя), половина из которых достигает уровня урагана, но обычно не более трех становятся серьезными ураганами.

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По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований, сезон ураганов, который начался 1 июня и продлится до 30 ноября, будет значительно интенсивнее обычного. Предполагается появление от 17 до 25 штормов, до 13 ураганов, в том числе около четырех - крупных.

Первоначально шторм Альберто двигался на запад со скоростью 15 км/ч. Предупреждение о тропическом шторме действовало от побережья Техаса в районе Сан-Луис-Пасс на юг до устья Рио-Гранде и от северо-восточного побережья Мексики к югу от устья Рио-Гранде до Теколутлы.

По словам представителей центра, в среду прогнозируется небольшое усиление шторма, прежде чем его ядро достигнет суши в четверг.

Ожидается быстрое ослабление шторма после его продвижения вглубь страны, и в четверг Альберто, скорее всего, рассеется над Мексикой говорится в сообщении Центра.

Ожидается, что на северо-востоке Мексики и в Южном Техасе выпадет от 13 до 25 сантиметров осадков. Максимальное количество скопления воды – до 51 сантиметра-возможно на возвышенностях мексиканских штатов Коауила, Нуэво-Леон и Тамаулипас.

Вероятны также внезапные наводнения, а в некоторых районах возможны оползни, сообщили в центре.

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