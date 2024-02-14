Трое погибших, еще 12 раненых, среди пострадавших дети: прокуратура показала последствия ночных ударов по Селидовому

Сегодня ночью оккупационные войска рф нанесли удар по Селидовому. В результате обстрела погибли три человека, еще 12 получили ранения. Среди пострадавших дети. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в 01:00 армия государства-агрессора обстреляла медицинское учреждение.

От попадания средств поражения погибли трое гражданских - 38-летняя женщина, которая находилась в больнице на сохранении беременности, и 36-летняя мать с сыном 9 лет. Также получили травмы 6 пациентов. Самому старшему - 76 лет, самой младшей крохе завтра должно исполниться 6 месяцев - резюмировали в Офисе генпрокурора.

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Кроме того, несколько ранее, в 23:30 оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому, в результате чего разрушен целый подъезд.

Ранения различной степени тяжести получили 5 человек, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет. Также получил телесные повреждения 52-летний мужчина, который проходил мимо многоэтажки - резюмировали правоохранители.

Отмечается, что пострадавшие с минно-взрывными травмами, переломами позвоночника, ушибами, осколочными ранениями доставлены в больницу.

В ведомстве отмечают, что сейчас прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений рф против мирного населения региона.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - подытожили в Офисе генерального прокурора.

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