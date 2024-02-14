Трое погибших, еще 12 раненых, среди пострадавших дети: прокуратура показала последствия ночных ударов по Селидовому
Прошлой ночью российско-оккупационные войска обстреляли город Селидово, в результате чего погибли трое мирных жителей, в том числе мать с ребенком, которые находились в больнице, и еще 12 человек, в том числе детей, получили ранения.
Глава МИД Британии Кэмерон призовет ЕС увеличить оборонное производство для помощи Украине - СМИ
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон будет призывать союзников по ЕС увеличить оборонное производство, чтобы помочь Украине.
В Харькове из-за постоянных ракетных атак рф начал протекать потолок в метро: что известно
Из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны россии на станции харьковского метро "Спортивная" продолжаются ремонтные работы по устранению протечек потолка.
Япония планирует ослабить ограничения на поездки в Украину для некоторых компаний
Япония планирует ослабить ограничения на поездки для некоторых компаний, чтобы помочь восстановить государственные и частные секторы Украины.
Украина расширяет сотрудничество с МВФ через новый фонд на 65 миллионов долларов
Правительство Украины с МВФ основало Фонд развития потенциала Украины с 65 миллионами долларов США финансирования от стран-доноров для усиления институциональной способности Украины и поддержки экономических реформ.
Ко Дню влюбленных: Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь"
Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Любовь" ко Дню святого Валентина. С одной стороны монеты стилизованную розу в виде сердца, а с другой сердце, от которого равномерно расходятся волны.
Заставлял солдат строить себе имение: будут судить экс-военкома из Закарпатья
Бывший военный командир из Закарпатской области предстанет перед судом за то, что заставлял солдат строить его частный особняк.
"Она утонула": спикер ВМС вспомнил слова путина, комментируя уничтожение "цезаря куникова"
Представитель Военно-морских сил Украины прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" в Черном море, о чем ранее сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Яйца, лосось, голубика: НАБУ подтвердило коррупционную схему закупки продуктов в Минобороны
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему, по которой Министерство обороны закупало продукты питания по завышенным ценам, что позволило некоторым поставщикам получать сверхприбыли из военного бюджета.
"Кіно заради Перемоги!": на Киевщине состоялся кинопоказ для гвардейцев
Национальная гвардия Украины посмотрела украинский художественный фильм "Мой карпатский дед" в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!", призванного объединить людей вокруг национальных ценностей и культуры, несмотря на войну.