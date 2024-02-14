Удар рф по больнице в Донецкой области: шестеро пациентов ранены, среди которых 6-месячный ребенок, 32 эвакуировали - Минздрав

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  174044 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  199516 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  196528 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  302095 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  345712 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  280201 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  306440 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  329037 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  257004 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Новости по теме

Удар рф по больнице в Донецкой области: шестеро пациентов ранены, среди которых 6-месячный ребенок, 32 эвакуировали - Минздрав

В результате российского ракетного удара по больнице в Донецкой области погибли беременная женщина и мать с 8-летним ребенком, а еще шестеро пациентов, в том числе 6-месячный мальчик, получили ранения.

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Удар рф по больнице в Донецкой области: шестеро пациентов ранены, среди которых 6-месячный ребенок, 32 эвакуировали - Минздрав

Эстония предупреждает, что пункты пересечения границы с россией могут закрыться

Из-за усиления миграционного давления со стороны россии Эстония предупредила, что может быть вынуждена закрыть некоторые пункты пересечения границы.

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Эстония предупреждает, что пункты пересечения границы с россией могут закрыться

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Враг за сутки ударил более 180 раз по Запорожской области: погиб пожилой человек

Армия рф ночью четыре раза обстреляла Сумскую область

Российские войска четыре раза обстреляли два населенных пункта в Сумской области в течение ночи, в результате чего произошло 10 взрывов от минометного и пулеметного огня.

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Армия рф ночью четыре раза обстреляла Сумскую область

Силы обороны отражают атаки на Авдеевском и Купянском направлениях, несмотря на численное превосходство россиян - Сырский

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и министр обороны посетили бойцов, которые защищают Авдеевское и Купянское направления, где российские войска имеют численное преимущество, но украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить их дальнейшего продвижения.

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Силы обороны отражают атаки на Авдеевском и Купянском направлениях, несмотря на численное превосходство россиян - Сырский

Ребенок и беременная женщина среди трех жертв ракетного удара рф по Селидовому - ОВА

В результате российского ракетного удара по городу Селидово на востоке Украины погибли три человека, в том числе ребенок и беременная женщина, и были ранены еще 12 человек, в том числе четверо детей.

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Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины

Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины.

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Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины

Силы обороны на Запорожском направлении взяли в плен 11 россиян, среди них - дагестанцы и бывшие заключенные - Федоров

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада взяла в плен 11 российских военных на Запорожском направлении, среди них - дагестанцы и бывшие пленные.

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Силы обороны на Запорожском направлении взяли в плен 11 россиян, среди них - дагестанцы и бывшие заключенные - Федоров

Удар по кораблю рф в Черном море: подбили российский БДК "Цезарь Куников" - СМИ

Российский десантный корабль "Цезарь Куников" был подбит в Черном море 14 февраля.

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Удар по кораблю рф в Черном море: подбили российский БДК "Цезарь Куников" - СМИ

Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: погибла пожилая женщина, есть раненая

В результате российских обстрелов более 20 населенных пунктов Харьковской области погибла пожилая женщина, еще одна получила ранения на рынке в Волчанске, который попал под артиллерийский обстрел.

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Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: погибла пожилая женщина, есть раненая