Удар рф по больнице в Донецкой области: шестеро пациентов ранены, среди которых 6-месячный ребенок, 32 эвакуировали - Минздрав

В результате ночной атаки армии рф на больницу в Донецкой области погибли беременная женщина и мать с ее 8-летним ребенком. Еще шестеро пациентов, среди них 6-месячный ребенок, получили ранения. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минздрава, пишет УНН.

Ночью враг атаковал очередную больницу (Донецкая область). Трое погибших: беременная женщина и мать с 8-летним ребенком. Еще 6 пациентов ранены, среди них 6-месячный мальчик - говорится в сообщении Минздрава.

Также отмечается, что среди пострадавших по меньшей мере один сотрудник больницы. Однако данные еще уточняются.

32 пациентов, которые не пострадали, были эвакуированы, указали в Минздраве.

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