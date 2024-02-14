Удар рф по больнице в Донецкой области: шестеро пациентов ранены, среди которых 6-месячный ребенок, 32 эвакуировали - Минздрав
В результате российского ракетного удара по больнице в Донецкой области погибли беременная женщина и мать с 8-летним ребенком, а еще шестеро пациентов, в том числе 6-месячный мальчик, получили ранения.
Эстония предупреждает, что пункты пересечения границы с россией могут закрыться
Из-за усиления миграционного давления со стороны россии Эстония предупредила, что может быть вынуждена закрыть некоторые пункты пересечения границы.
Враг за сутки ударил более 180 раз по Запорожской области: погиб пожилой человек
За сутки враг обстрелял Запорожскую область более 180 раз, в результате чего погиб пожилой мужчина.
Армия рф ночью четыре раза обстреляла Сумскую область
Российские войска четыре раза обстреляли два населенных пункта в Сумской области в течение ночи, в результате чего произошло 10 взрывов от минометного и пулеметного огня.
Силы обороны отражают атаки на Авдеевском и Купянском направлениях, несмотря на численное превосходство россиян - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и министр обороны посетили бойцов, которые защищают Авдеевское и Купянское направления, где российские войска имеют численное преимущество, но украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить их дальнейшего продвижения.
Ребенок и беременная женщина среди трех жертв ракетного удара рф по Селидовому - ОВА
В результате российского ракетного удара по городу Селидово на востоке Украины погибли три человека, в том числе ребенок и беременная женщина, и были ранены еще 12 человек, в том числе четверо детей.
Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины
Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины.
Силы обороны на Запорожском направлении взяли в плен 11 россиян, среди них - дагестанцы и бывшие заключенные - Федоров
128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада взяла в плен 11 российских военных на Запорожском направлении, среди них - дагестанцы и бывшие пленные.
Удар по кораблю рф в Черном море: подбили российский БДК "Цезарь Куников" - СМИ
Российский десантный корабль "Цезарь Куников" был подбит в Черном море 14 февраля.
Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: погибла пожилая женщина, есть раненая
В результате российских обстрелов более 20 населенных пунктов Харьковской области погибла пожилая женщина, еще одна получила ранения на рынке в Волчанске, который попал под артиллерийский обстрел.