Удар рф по лікарні на Донеччині: шестеро пацієнтів поранені, серед яких 6-місячна дитина, 32 евакуювали - МОЗ

Внаслідок нічної атаки армії рф на лікарню в Донецькій області загинули вагітна жінка та матір з її 8-річною дитиною. Ще шестеро пацієнтів, серед них 6-місячна дитина, отримали поранення. Про це у середу повідомила пресслужба МОЗ, пише УНН.

Вночі ворог атакував чергову лікарню (Донеччина). Троє загиблих: вагітна жінка та матір з 8-річною дитиною. Ще 6 пацієнтів поранені, серед них 6-місячний хлопчик - йдеться у повідомленні МОЗ.

Також зазначається, що серед постраждалих щонайменше один співробітник лікарні. Однак дані ще уточнюються.

32 пацієнтів, які не постраждали, були евакуйовані, вказали в МОЗ.

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