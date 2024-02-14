Удар рф по лікарні на Донеччині: шестеро пацієнтів поранені, серед яких 6-місячна дитина, 32 евакуювали - МОЗ
Київ • УНН
В результаті російського ракетного удару по лікарні в Донецькій області загинули вагітна жінка і мати з 8-річною дитиною, а ще шестеро пацієнтів, у тому числі 6-місячний хлопчик, отримали поранення.
Внаслідок нічної атаки армії рф на лікарню в Донецькій області загинули вагітна жінка та матір з її 8-річною дитиною. Ще шестеро пацієнтів, серед них 6-місячна дитина, отримали поранення. Про це у середу повідомила пресслужба МОЗ, пише УНН.
Вночі ворог атакував чергову лікарню (Донеччина). Троє загиблих: вагітна жінка та матір з 8-річною дитиною. Ще 6 пацієнтів поранені, серед них 6-місячний хлопчик
Також зазначається, що серед постраждалих щонайменше один співробітник лікарні. Однак дані ще уточнюються.
32 пацієнтів, які не постраждали, були евакуйовані, вказали в МОЗ.
Дитина та вагітна жінка серед трьох жертв ракетного удару рф по Селидовому - ОВА14.02.24, 08:57 • 32756 переглядiв