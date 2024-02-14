Троє загиблих, ще 12 поранених, серед постраждалих діти: прокуратура показала наслідки нічних ударів по Селидовому
Київ • УНН
Минулої ночі російсько-окупаційні війська обстріляли місто Селидове, внаслідок чого загинули троє мирних мешканців, у тому числі мати з дитиною, які перебували у лікарні, та ще 12 осіб, у тому числі дітей, отримали поранення.
Сьогодні вночі окупаційні війська рф завдали удару по Селидовому. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще 12 отримали поранення. Серед постраждалих діти. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, пише УНН.
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Зазначається, що о 01:00 армія держави-агресора обстріляла медичний заклад.
Від влучання засобів ураження загинули троє цивільних – 38-річна жінка, яка перебувала в лікарні на зберіганні вагітності, та 36-річна матір з сином 9 років. Також отримали травми 6 пацієнтів. Найстаршому – 76 років, наймолодшій крихитці завтра має виповнитись 6 місяців
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Окрім того, дещо раніше, о 23:30 окупанти завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд.
Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 5 осіб, серед яких троє дітей 7, 12 й 16 років. Також дістав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку
Зазначається, що потерпілих із мінно-вибуховими травмами, переламами хребта, забоями, осколковими пораненнями доставлено до лікарні.
У відомстві наголошують, що наразі прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)
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