Атака рф на Селидове: основний удар був по пологовому відділенні лікарні, врятоване немовля - МВС
Київ • УНН
росіяни вночі атакували лікарню в Селидовому Донецької області, влучили в пологове відділення, поранивши 6 людей, у тому числі 6-місячне немовля, а загалом від ударів по медичному закладу та житловому будинку постраждали 15 людей, троє з яких загинули.
Внаслідок ворожого удару по Селидовому Донецької області у ніч на 14 лютого загинули три людини, ще 12 отримали поранення. Основний удар прийшовся по пологовому відділенні місцевої лікарні, вдалось врятувати 6-місячну дитину. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.
Важка ніч у Селидовому на Донеччині: ворог обстріляв медичний заклад та будинок. Постраждало 15 людей: 3 загинуло (серед них дитина та вагітна жінка), ще 12 - поранені (з них 4 дитини)
Деталі
За його словами, окупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенні. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів - у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області.
Рятувальникам вдалось врятувати 6-місячну дитину. 6 людей, серед яких також є дитина, отримали поранення. З-під завалів вилучені тіла 3 людей, серед них - дитина 2015 року народження
Крім того, російські військові вдарили по житловому 5-поверховому будинку. Зруйновано повністю цілий підʼїзд. Одну людину врятували з-під завалів, 6 людей дістали поранення. Серед них - 3 дитини 2007, 2011 та 2016 років народження, вказав голова МВС.
Удар рф по лікарні на Донеччині: шестеро пацієнтів поранені, серед яких 6-місячна дитина, 32 евакуювали - МОЗ 14.02.24, 09:20 • 100668 переглядiв