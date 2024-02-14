Атака рф на Селидово: основной удар был по родильному отделению больницы, спасен младенец - МВД
Киев • УНН
россияне ночью атаковали больницу в Селидово Донецкой области, попали в родильное отделение, ранив 6 человек, в том числе 6-месячного младенца, а всего от ударов по медицинскому учреждению и жилому дому пострадали 15 человек, трое из которых погибли.
В результате вражеского удара по Селидово Донецкой области в ночь на 14 февраля погибли три человека, еще 12 получили ранения. Основной удар пришелся по родильному отделению местной больницы, удалось спасти 6-месячного ребенка. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.
Тяжелая ночь в Селидово Донецкой области: враг обстрелял медицинское учреждение и дом. Пострадало 15 человек: 3 погибли (среди них ребенок и беременная женщина), еще 12 - ранены (из них 4 ребенка)
Детали
По его словам, оккупанты ударили по больнице около часа ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении в то время было почти 200 человек, десятки пациентов - в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.
Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка. 6 человек, среди которых также есть ребенок, получили ранения. Из-под завалов изъяты тела 3 человек, среди них - ребенок 2015 года рождения
Кроме того, российские военные ударили по жилому 5-этажному дому. Разрушен полностью целый подъезд. Одного человека спасли из-под завалов, 6 человек получили ранения. Среди них - 3 ребенка 2007, 2011 и 2016 годов рождения, указал глава МВД.
Удар рф по больнице в Донецкой области: шестеро пациентов ранены, среди которых 6-месячный ребенок, 32 эвакуировали - Минздрав14 февраль 2024, 07:20 • 36478 просмотров
Атака рф на Селидово: основной удар был по родильному отделению больницы, спасен младенец - МВД
россияне ночью атаковали больницу в Селидово Донецкой области, попали в родильное отделение, ранив 6 человек, в том числе 6-месячного младенца, а всего от ударов по медицинскому учреждению и жилому дому пострадали 15 человек, трое из которых погибли.
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