Атака рф на Селидово: основной удар был по родильному отделению больницы, спасен младенец - МВД

В результате вражеского удара по Селидово Донецкой области в ночь на 14 февраля погибли три человека, еще 12 получили ранения. Основной удар пришелся по родильному отделению местной больницы, удалось спасти 6-месячного ребенка. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Тяжелая ночь в Селидово Донецкой области: враг обстрелял медицинское учреждение и дом. Пострадало 15 человек: 3 погибли (среди них ребенок и беременная женщина), еще 12 - ранены (из них 4 ребенка) - написал Клименко в соцсетях.

Детали

По его словам, оккупанты ударили по больнице около часа ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении в то время было почти 200 человек, десятки пациентов - в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.

Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка. 6 человек, среди которых также есть ребенок, получили ранения. Из-под завалов изъяты тела 3 человек, среди них - ребенок 2015 года рождения - сообщил Клименко.

Кроме того, российские военные ударили по жилому 5-этажному дому. Разрушен полностью целый подъезд. Одного человека спасли из-под завалов, 6 человек получили ранения. Среди них - 3 ребенка 2007, 2011 и 2016 годов рождения, указал глава МВД.

Удар рф по больнице в Донецкой области: шестеро пациентов ранены, среди которых 6-месячный ребенок, 32 эвакуировали - Минздрав