Трое детей в Ивано-Франковске отравились угарным газом

Трое детей отравились угарным газом и попали в больницу в Ивано-Франковске, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

«В Ивано-Франковске 3 детей отравились угарным газом. Среди пострадавших - дети в возрасте 4, 12 и 13 лет. Все они госпитализированы в больницу. Вероятная причина отравления - неисправность печного отопления», - указали в ГСЧС в соцсетях.

В ГСЧС напомнили правила безопасного использования печей:

Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин.

Не разжигайте печь, если дымоход не прочищен.

Не допускайте перегрева.

На полу, перед топочной дверцей, прибейте металлический лист, размером 50х70 см.

Ни в коем случае не оставляйте растопленную печь без присмотра.

«И самое главное - установите дома детектор угарного газа, который в случае необходимости оповестит об опасности!» - указали в ГСЧС.

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