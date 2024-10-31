Трое детей в Ивано-Франковске отравились угарным газом
Киев • УНН
В Ивано-Франковске трое детей в возрасте 4, 12 и 13 лет отравились угарным газом из-за неисправности печного отопления. Все пострадавшие госпитализированы, спасатели напоминают о правилах безопасного использования печей.
Трое детей отравились угарным газом и попали в больницу в Ивано-Франковске, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.
Детали
«В Ивано-Франковске 3 детей отравились угарным газом. Среди пострадавших - дети в возрасте 4, 12 и 13 лет. Все они госпитализированы в больницу. Вероятная причина отравления - неисправность печного отопления», - указали в ГСЧС в соцсетях.
В ГСЧС напомнили правила безопасного использования печей:
- Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин.
- Не разжигайте печь, если дымоход не прочищен.
- Не допускайте перегрева.
- На полу, перед топочной дверцей, прибейте металлический лист, размером 50х70 см.
- Ни в коем случае не оставляйте растопленную печь без присмотра.
«И самое главное - установите дома детектор угарного газа, который в случае необходимости оповестит об опасности!» - указали в ГСЧС.
Две семьи с четырьмя маленькими детьми отравились угарным газом на Ровенщине7 октября 2024, 13:28 • 12609 просмотров