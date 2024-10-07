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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Две семьи с четырьмя маленькими детьми отравились угарным газом на Ровенщине

Две семьи с четырьмя маленькими детьми отравились угарным газом на Ровенщине

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 13:28  •  2241 просмотра

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В Ровенской области госпитализировали восемь человек с отравлением угарным газом, включая четверых детей. Причиной стала неисправность печного отопления, газового оборудования и вентиляции.

В Ровенской области в больницы от отравления угарным газом госпитализировали восьмерых детей, четверо из которых дети, рассказали в понедельник в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в Дубно в больницу попали женщины 70-ти и 34-х лет и трехлетний мальчик. В Ровно госпитализировали 31-летнюю женщину и трех маленьких детей 2017 и 2022 г.р.

Предварительно, несчастные случаи произошли из-за неисправности печного отопления и газового оборудования, а также системы вентиляции квартиры. 

В ГСЧС призвали не пренебрегать правилами безопасности, пользуясь газовыми приборами и обогревателями. Регулярно проветривать помещение и установить детектор угарного газа.

В Ивано-Франковске угарным газом отравилась целая семья30 сентября 2024, 00:58 • 53027 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
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