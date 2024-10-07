Две семьи с четырьмя маленькими детьми отравились угарным газом на Ровенщине

В Ровенской области в больницы от отравления угарным газом госпитализировали восьмерых детей, четверо из которых дети, рассказали в понедельник в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в Дубно в больницу попали женщины 70-ти и 34-х лет и трехлетний мальчик. В Ровно госпитализировали 31-летнюю женщину и трех маленьких детей 2017 и 2022 г.р.

Предварительно, несчастные случаи произошли из-за неисправности печного отопления и газового оборудования, а также системы вентиляции квартиры.

В ГСЧС призвали не пренебрегать правилами безопасности, пользуясь газовыми приборами и обогревателями. Регулярно проветривать помещение и установить детектор угарного газа.

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