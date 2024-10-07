Дві родини з чотирма малими дітьми отруїлися чадним газом на Рівненщині
Київ • УНН
У Рівненській області госпіталізували вісім осіб з отруєнням чадним газом, включаючи четверо дітей. Причиною стала несправність пічного опалення, газового обладнання та вентиляції.
У Рівненській області до лікарень отруєння чадним газом госпіталізували восьмерик дітей, четверо із яких діти, розповіли в понеділок у ДСНС, передає УНН.
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Як повідомляється, у Дубно до лікарні потрапили жінки 70-ти та 34-х років і трьохрічний хлопчина. У Рівному госпіталізували 31-річну жінку і трьох маленьких дітей 2017 та 2022 р.н.
Попередньо, нещасні випадки трапилися через несправність пічного опалення та газового обладнання, а також системи вентиляції квартири.
В ДСНС закликали не нехтувати правилами безпеки, користуючись газовими приладами та обігрівачами. Регулярно провітрювати приміщення і встановити детектор чадного газу.
В Івано-Франківську чадним газом отруїлась ціла сімʼя30.09.24, 03:58 • 54329 переглядiв