Продолжаются переговоры о дополнительных системах ПВО – Зеленский

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«Я благодарю каждого воина, которые ежедневно и каждую ночь защищают украинское небо. Очень активно работаем над тем, чтобы обеспечить для Украины новые системы противовоздушной обороны. Сейчас не время говорить публично о деталях, но с разными нашими партнерами продолжаются переговоры о дополнительных системах ПВО. Шаг за шагом приближаем этот успех для Украины», – сказал Зеленский.

Напомним

23 августа Литва заявила, что в скором времени поставит Украине пусковые установки NASAMS.

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