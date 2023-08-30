Продолжаются переговоры о дополнительных системах ПВО – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время вечернего обращения президент Зеленский заявил, что Украина очень активно ведет переговоры по поставкам новых систем ПВО, передает УНН.
Цитата
«Я благодарю каждого воина, которые ежедневно и каждую ночь защищают украинское небо. Очень активно работаем над тем, чтобы обеспечить для Украины новые системы противовоздушной обороны. Сейчас не время говорить публично о деталях, но с разными нашими партнерами продолжаются переговоры о дополнительных системах ПВО. Шаг за шагом приближаем этот успех для Украины», – сказал Зеленский.
Напомним
23 августа Литва заявила, что в скором времени поставит Украине пусковые установки NASAMS.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боррель надеется на согласование ЕС фонда военной помощи Украине на 20 млрд евро до конца года