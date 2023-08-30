Боррель надеется на согласование ЕС фонда военной помощи Украине на 20 млрд евро до конца года

Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Толедо заявил, что во время встречи участники обсудили краткосрочные и долгосрочные условия обязательств по безопасности Украины. В частности, относительно военного оборудования.

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"Я предлагаю создать фонд помощи Украине на период 2024-2027 годов, чтобы обеспечить устойчивость нашей военной помощи. Этот фонд, который будет находиться в рамках Европейского фонда мира (EPF), должен стать ключевым элементом нашего долгосрочного вклада в безопасность Украины, как договорились европейские лидеры в июне. И предложен фонд размером около 5 миллиардов евро ежегодно", - сказал Боррель.

По его словам, такая цифра - "это потолок, а не цель расходов".

"Министры сказали, обсуждали эту тему, завтра будет также обсуждение с министрами иностранных дел. И я надеюсь, что соглашение может быть достигнуто как можно быстрее, я надеюсь, до конца года", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Напомним

Боррель предложил ЕС подготовить в рамках учебной миссии 40 тыс. украинских военных до конца года.