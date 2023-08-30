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Боррель надеется на согласование ЕС фонда военной помощи Украине на 20 млрд евро до конца года

Боррель надеется на согласование ЕС фонда военной помощи Украине на 20 млрд евро до конца года

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в среду, что предложил странам-членам блока создать фонд для военной помощи Украине на 2024-2027 годы в размере 5 млрд евро ежегодно и надеется на достижение соответствующего соглашения до конца года, пишет УНН.

Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Толедо заявил, что во время встречи участники обсудили краткосрочные и долгосрочные условия обязательств по безопасности Украины. В частности, относительно военного оборудования.

Цитата

"Я предлагаю создать фонд помощи Украине на период 2024-2027 годов, чтобы обеспечить устойчивость нашей военной помощи. Этот фонд, который будет находиться в рамках Европейского фонда мира (EPF), должен стать ключевым элементом нашего долгосрочного вклада в безопасность Украины, как договорились европейские лидеры в июне. И предложен фонд размером около 5 миллиардов евро ежегодно", - сказал Боррель.

По его словам, такая цифра - "это потолок, а не цель расходов". 

"Министры сказали, обсуждали эту тему, завтра будет также обсуждение с министрами иностранных дел. И я надеюсь, что соглашение может быть достигнуто как можно быстрее, я надеюсь, до конца года", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Напомним

Боррель предложил ЕС подготовить в рамках учебной миссии 40 тыс. украинских военных до конца года.

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