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Боррель сподівається на погодження ЄС фонду військової допомоги Україні на 20 млрд євро до кінця року

Боррель сподівається на погодження ЄС фонду військової допомоги Україні на 20 млрд євро до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у середу, що запропонував країнам-членам блоку створити фонд для військової допомоги Україні на 2024-2027 роки обсягом 5 млрд євро щороку і сподівається на досягнення відповідної угоди до кінця року, пише УНН.

Боррель за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Толедо заявив, що під час зустрічі учасники обговорили короткострокові та довгострокові умови зобов'язань щодо безпеки України. Зокрема, щодо військового обладнання.

Цитата

"Я пропоную створити фонд допомоги України на період 2024-2027 років, щоб забезпечити стійкість нашої військової допомоги. Цей фонд, який перебуватиме у межах Європейського фонду миру (EPF), має стати ключовим елементом нашого довгострокового внеску у безпеку України, як домовилися європейські лідери у червні. І запропонований фонд обсягом близько 5 мільярдів євро щороку", - сказав Боррель.

З його слів, така цифра - "це стеля, а не мета витрат". 

"Міністри сказали, обговорювали цю тему, завтра буде також обговорення з міністрами закордонних справ. І я сподіваюся, що угода може бути досягнута якнайшвидше, я сподіваюся, до кінця року", - підкреслив голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо

Боррель запропонував ЄС підготувати у межах навчальної місії 40 тис. українських військових до кінця року.

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