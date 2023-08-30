Боррель сподівається на погодження ЄС фонду військової допомоги Україні на 20 млрд євро до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у середу, що запропонував країнам-членам блоку створити фонд для військової допомоги Україні на 2024-2027 роки обсягом 5 млрд євро щороку і сподівається на досягнення відповідної угоди до кінця року, пише УНН.
Боррель за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Толедо заявив, що під час зустрічі учасники обговорили короткострокові та довгострокові умови зобов'язань щодо безпеки України. Зокрема, щодо військового обладнання.
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"Я пропоную створити фонд допомоги України на період 2024-2027 років, щоб забезпечити стійкість нашої військової допомоги. Цей фонд, який перебуватиме у межах Європейського фонду миру (EPF), має стати ключовим елементом нашого довгострокового внеску у безпеку України, як домовилися європейські лідери у червні. І запропонований фонд обсягом близько 5 мільярдів євро щороку", - сказав Боррель.
З його слів, така цифра - "це стеля, а не мета витрат".
"Міністри сказали, обговорювали цю тему, завтра буде також обговорення з міністрами закордонних справ. І я сподіваюся, що угода може бути досягнута якнайшвидше, я сподіваюся, до кінця року", - підкреслив голова дипломатії ЄС.
Нагадаємо
Боррель запропонував ЄС підготувати у межах навчальної місії 40 тис. українських військових до кінця року.