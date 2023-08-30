Тривають переговори про додаткові системи ППО – Зеленський

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«Я дякую кожному воїну, які щодня й щоночі захищають українське небо. Дуже активно працюємо над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони. Зараз не час говорити публічно про деталі, але з різними нашими партнерами тривають переговори про додаткові системи ППО. Крок за кроком наближаємо цей успіх для України», — сказав Зеленський.

Нагадаємо

23 серпня Литва заявила, що невдовзі поставить Україні пускові установки NASAMS.

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