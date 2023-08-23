Литва невдовзі поставить Україні пускові установки NASAMS - Науседа

Цитата

"Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу Президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS", - написав Науседа у соцмережі X.

Доповнення

NASAMS – система ППО/ПРО середньої дальності, яка розроблена американським консорціумом Raytheon Technologies і групи норвезьким Kongsberg. Призначена для протидії літакам, крилатим ракетам та іншим повітряним цілям на малих та середніх висотах. США у співпраці з Норвегією надали Україні 4 батареї NASAMS, перші дві з яких стали на бойове чергування у ПС ЗСУ восени 2022 року. Окремо пускові для України закупила Литва.