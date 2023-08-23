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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 70558 просмотра

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Литва вскоре поставит Украине пусковые установки NASAMS - Науседа

Литва вскоре поставит Украине пусковые установки NASAMS - Науседа

Киев • УНН

 • 587304 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS, сообщил в среду президент страны Гитанас Науседа, который находится с визитом в Киеве, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня в Киеве я сказал своему дорогому другу Президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS", - написал Науседа в соцсети X.

Дополнение

NASAMS – система ПВО/ПРО средней дальности, которая разработана американским консорциумом Raytheon Technologies и группы норвежским Kongsberg. Предназначена для противодействия самолетам, крылатым ракетам и другим воздушным целям на малых и средних высотах. США в сотрудничестве с Норвегией предоставили Украине 4 батареи NASAMS, первые две из которых стали на боевое дежурство в ВС ВСУ осенью 2022 года. Отдельно пусковые для Украины закупила Литва.

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