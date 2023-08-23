Литва вскоре поставит Украине пусковые установки NASAMS - Науседа

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"Сегодня в Киеве я сказал своему дорогому другу Президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS", - написал Науседа в соцсети X.

Дополнение

NASAMS – система ПВО/ПРО средней дальности, которая разработана американским консорциумом Raytheon Technologies и группы норвежским Kongsberg. Предназначена для противодействия самолетам, крылатым ракетам и другим воздушным целям на малых и средних высотах. США в сотрудничестве с Норвегией предоставили Украине 4 батареи NASAMS, первые две из которых стали на боевое дежурство в ВС ВСУ осенью 2022 года. Отдельно пусковые для Украины закупила Литва.