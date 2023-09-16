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Продлится до конца года: что известно о запрете Словакии на импорт украинского зерна

Продлится до конца года: что известно о запрете Словакии на импорт украинского зерна

Киев • УНН

 • 246450 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Правительство Словакии продлило запрет на импорт из Украины четырех товаров: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, который продлится до конца года. Об этом пишет Aktuality со ссылкой на премьер-министра Словакии Людовита Одора, передает УНН.

Цитата

«Европейская комиссия не продлила запрет на импорт из Украины четырех товаров, в том числе пшеницы, после 15 сентября, поэтому правительство решило запретить их импорт на национальном уровне. И это до конца года и на те же четыре товара, то есть пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник. Мы должны предотвратить чрезмерное давление на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми и в отношении отечественных фермеров», – сказал премьер-министр.

Детали

По его словам, этот шаг правительства также является реакцией на такую же процедуру Польши и Венгрии. Одор подчеркнул, что правительство Словацкой Республики будет интенсивно работать с Европейской комиссией и странами-членами Европейского Союза в поиске общеевропейского и системного решения даже во время действия национального запрета на импорт четырех товаров. Он заявил о готовности правительства в таком случае снять запрет.

В Министерстве сельского хозяйства и сельского развития Словацкой Республики добавили, что решение связано с защитой внутреннего рынка и является логичной реакцией на прогресс соседних стран, которые приближаются к одностороннему запрету импорта.

«Запрет не распространяется на перевозку грузов по нашей территории, чем мы выражаем солидарность с Украиной и размещение ее товаров на целевых рынках», – пояснили в ведомстве.

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Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продлит запрет на ввоз украинского зерна.

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