Триватиме до кінця року: що відомо про заборону Словаччини на імпорт українського зерна

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«Європейська комісія не продовжила заборону на імпорт з України чотирьох товарів, у тому числі пшениці, після 15 вересня, тому уряд вирішив заборонити їх імпорт на національному рівні. І це до кінця року і на ті ж чотири товари, тобто пшеницю, кукурудзу, ріпак і соняшник. Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими і щодо вітчизняних фермерів», – сказав прем’єр-міністр.

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За його словами, цей крок уряду також є реакцією на таку ж процедуру Польщі та Угорщини. Одор підкреслив, що уряд Словацької Республіки інтенсивно працюватиме з Європейською комісією та країнами-членами Європейського Союзу в пошуку загальноєвропейського та системного рішення навіть під час дії національної заборони на імпорт чотирьох товарів. Він заявив про готовність уряду в такому випадку зняти заборону.

У Міністерстві сільського господарства та сільського розвитку Словацької Республіки додали, що рішення пов’язане із захистом внутрішнього ринку та є логічною реакцією на прогрес сусідніх країн, які наближаються до односторонньої заборони імпорту.

«Заборона не поширюється на перевезення вантажів нашою територією, чим ми висловлюємо солідарність з Україною та розміщення її товарів на цільових ринках», – пояснили у відомстві.

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Нагадаємо

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна продовжить заборону на ввіз українського збіжжя.