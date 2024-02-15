Три человека пострадали в результате утренней атаки рф на Хмельницкую область - ОВА
Три человека пострадали в Хмельницкой области Украины после того, как российские войска совершили ракетный обстрел, который повредил инфраструктуру и жилые дома.
Греция хочет играть активную роль в восстановлении Украины - глава МЗС страны
Греция хочет активно участвовать в восстановлении Украины и внести значительный вклад.
На оккупированных территориях Донетчины обостряется гуманитарный кризис
Гуманитарный кризис на оккупированных территориях Донецкой области обостряется из-за высокого уровня безработицы, дефицита лекарств и товаров первой необходимости, перебоев с электро- и газоснабжением.
Экспорт украинского зерна в прошлом году вырос на 16%, больше всего импортировали Испания, Китай и Румыния - анализ
Украинский экспорт зерна вырос на 16% в 2023 году до 44,8 млн тонн, при этом ЕС остается главным направлением для экспорта.
Топливо в ближайшее время может вырасти в цене на 2 грн за литр - эксперт
По словам эксперта топливного рынка, цены на топливо в Украине могут вырасти на 2 гривны за литр в ближайшие 2-3 недели, если мировая ситуация не изменится.
Airbus объявил о разработке новых моделей самолетов: один из них будет оснащен водородом
Airbus объявил о планах заменить семейство A320 новыми моделями самолетов, работающих на водороде и устойчивом топливе, к середине 2030-х годов.
Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение
Премьер-министр Шмыгаль и его польский коллега Туск обсудили поиск решения для поддержки украинских фермеров на границе без ущерба для польских фермеров.
Названы самые популярные в январе электромобили в Украине
В январе 2023 года автопарк Украины пополнился более 3 500 электромобилями, а Volkswagen ID. 4 стал самой популярной новой моделью электромобиля во всех регионах, кроме Одесской области.
В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков
22-летний украинский чемпион по дзюдо погиб в бою, защищая Украину от российских оккупантов вблизи села Новокалиново в Донецкой области.
Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg
Бывший президент США Дональд Трамп проталкивает помощь Украине как кредит.