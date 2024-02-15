Три человека пострадали в результате утренней атаки рф на Хмельницкую область - ОВА

В Хмельницкой области в результате утренней ракетной атаки российских войск пострадали три человека, сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в видеокомментарии, обнародованном в Telegram Хмельницкой областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром враг нанес очередной ракетный удар по Хмельницкой области. Есть повреждения объектов инфраструктуры и жилых объектов. Во время воздушной тревоги наши силы ПВО уничтожили воздушную вражескую цель. В результате сбития этого воздушного объекта произошло возгорание жилого дома", - отметил Тюрин.

К сожалению, имеем трех пострадавших. Мужчина 1992 года рождения и женщина 1971 года рождения, их состояние - средней тяжести, оказывается медицинская помощь. А также женщина 1939 года рождения находилась в шоковом состоянии, доставлена в учреждение здравоохранения - сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА.

В Хмельницкой области из-за вражеской атаки есть повреждения гражданских объектов - ОВА