Троє людей постраждали внаслідок ранкової атаки рф на Хмельниччину - ОВА

У Хмельницькій області внаслідок ранкової ракетної атаки російських військ постраждали три людини, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у відеокоментарі, оприлюдненому у Telegram Хмельницької обласної військової адміністрації, пише УНН.

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"Сьогодні вранці ворог завдав чергового ракетного ураду по Хмельниччині. Є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових об'єктів. Під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили повітряну ворожу ціль. Внаслідок збиття цього повітряного об'єкту сталося загоряння приватного будинку", - зазначив Тюрін.

На жаль, маємо трьох потерпілих. Чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження, їхній стан - середньої важкості, надається медична допомога. А також жінка 1939 року народження перебувала у шоковому стані, доправлена до закладу охорони здоров'я - повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА.

На Хмельниччині через ворожу атаку є ушкодження цивільних об'єктів - ОВА