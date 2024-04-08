Три человека погибли, 3 ранены в результате удара рф из "Градов" на Запорожье - ОВА

3 человека погибли, 3 получили ранения в результате обстрела из "Градов" Пологовского района Запорожской области, в регионе 357 вражеских обстрелов 8 населенных пунктов за минувшие сутки, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"3 человека погибли, 3 ранены в результате вражеского обстрела "Градами" в Пологовском районе", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, в течение суток оккупанты 357 раз ударили по 8 населенным пунктам Запорожской области:

- Войска рф нанесли 5 авиационных ударов по Малой Токмачке и Малиновке.

- 62 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

- 14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Работино, Малиновку.

- 276 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Каменского.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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