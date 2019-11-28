Третий день катастрофы: Албанию всколыхнуло новое землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Возле Албании произошло землетрясение мощностью 4,9 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
"Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров и располагался на расстоянии 42 километров от Тираны, Албания. Население города составляет 375 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Напомним, 26 ноября в Албании произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли не менее 40 человек.
На следующий день, 27 ноября, в Албании вновь произошло землетрясение.