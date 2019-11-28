Землетрус в Албанії: кількість загиблих зросла до 40 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Албанії зросла до 40 осіб, 650 - зазнали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Koha.
"Було зареєстровано 40 загиблих через землетрус потужністю 6,4 балів, що стався в Албанії у вівторок", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що сорокову жертву знайшли під завалами в Дурресі.
"Поки що зафіксовано 650 людей із незначними або серйозними травмами. Тим часом, все ще є люди під завалами. Ніхто не може точно сказати, скільки їх знаходиться під завалами палаців та інших будівель, що були повністю зруйновані", - зазначили в ЗМІ.
Нагадаємо, землетрус стався в Албанії 26 листопада.
Також нагадаємо, раніше повідомлялось про 35 загиблих внаслідок землетрусу.