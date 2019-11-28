Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 40 человек, 650 - получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Koha.
"Было зарегистрировано 40 погибших в результате землетрясения мощностью 6,4 балла, произошедшее в Албании во вторник", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что сороковую жертву нашли под завалами в Дурресе.
"Пока зафиксировано 650 человек с незначительными или серьезными травмами. Между тем, все еще есть люди под завалами. Никто не может точно сказать, сколько их находится под завалами дворцов и других зданий, которые были полностью разрушены", - отметили в СМИ.
Напомним, землетрясение произошло в Албании 26 ноября.
Также напомним, ранее сообщалось о 35 погибших в результате землетрясения.