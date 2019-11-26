Потужний землетрус обрушився на Албанію: уже двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сильний землетрус вразив Албанію рано вранці у вівторок, у результаті чого загинули щонайменше двоє людей, були поранені 150 людей і зруйновані будівлі. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Геологічна служба США заявила, що землетрус магнітудою 6,4 стався за 30 кілометрів на північний захід від столиці Тирани. Епіцентр залягав на глибині 20 кілометрів.
Міністерство оборони країни заявило, що одна людина в Курбині, за 50 кілометрів на північ від Тирани, загинула, вистрибнувши зі свого будинку, щоб уникнути наслідків землетрусу.
Чиновники повідомили, що в результаті обвалення будівлі в Дурресі, за 33 кілометри на захід від Тирани, загинула ще одна людина.
Землетрус відчувався уздовж албанського узбережжя. Люди повідомили, що бачили тріщини в стінах своїх квартир. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в західній частині Дурреса був зруйнований ресторан. Людей виводили з будівель рятувальники.
Нагадаємо, біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 6,3.