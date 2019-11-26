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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 34798 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106856 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 93409 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117648 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147263 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147903 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Мощное землетрясение обрушилось на Албанию: уже двое погибших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сильное землетрясение поразило Албанию рано утром во вторник, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, были ранены 150 человек и разрушены здания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Геологическая служба США заявила, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 30 километрах к северо-западу от столицы Тираны. Эпицентр залегал на глубине 20 километров.

Министерство обороны страны заявило, что один человек в Курбине, в 50 километрах к северу от Тираны, погиб, выпрыгнув из своего дома, чтобы избежать последствий землетрясения.

Чиновники сообщили, что в результате обрушения здания в Дурресе, в 33 километрах к западу от Тираны, погиб еще один человек.

Землетрясение ощущалось вдоль албанского побережья. Люди сообщили, что видели трещины в стенах своих квартир. Местные СМИ сообщают, что в западной части Дурреса был разрушен ресторан. Людей выводили из зданий спасатели.

Напомним, у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3.

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