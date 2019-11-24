Біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 6,3
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Біля берегів штату Аляска стався землетрус магнітудою 6,3. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Геологічної служби США.
Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи о 2:54 за київським часом. Епіцентр стихійного лиха розташовувався в 85 км на південний схід від міста Адак з населенням близько 330 жителів. Осередок землетрус знаходився на глибині 25 км.
Інформації про постраждалих або викликані руйнування немає.
Нагадаємо, 23 листопада біля Індонезії стався землетрус магнітудою 6,1.